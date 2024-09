L'Australia deve affrontare inondazioni eccessive, tempeste e caldo torrente.

Recenti osservazioni meteorologiche hanno mostrato temperature roventi nelle regioni occidentali e settentrionali dell'Australia, battendo i precedenti record di calore. Ora, la parte meridionale del paese sta vivendo la propria serie di estremi. Tempeste violente stanno causando disastri alle strutture, con piogge torrenziali che provocano allagamenti in diverse aree, anche nei grandi centri urbani come Melbourne e Sydney.

In Tasmania e nello stato di Victoria, compresa la vivace città di Melbourne, oltre 100.000 residenti hanno momentaneamente perso l'elettricità, secondo l'ABC News. Agricoltori nel nord della Tasmania, come Chris Kilby di Westwood, hanno definito il vento "semplicemente abominevole", con la tempesta che strappava i tetti e sradicava gli alberi. Tragicamente, una donna di 63 anni è morta dopo che un albero è caduto su una casa vacanze a Moama, una città al confine tra il Nuovo Galles del Sud e la Victoria.

Sydney è stata colpita: oltre trenta voli sono stati interrotti all'aeroporto a causa della tempesta, con un solo pista operativa segnalata da "Sky News Australia".

Caldo torrido nell'ovest e nel nord

Tuttavia, un netto contrasto con questi modelli meteorologici si osserva in Australia Occidentale e Territorio del Nord, dove i giorni recenti hanno registrato nuovi record di calore - qui in Australia è inverno.

In una delle destinazioni turistiche più popolari dell'Australia, Kimberley, è stata registrata una temperatura rovente di 41,5 gradi Celsius alla stazione meteorologica di Yampi Sound lo scorso fine settimana, segnando un massimo storico per quella stagione. A peggiorare la situazione, le temperature di agosto in Australia sono state registrate come le più alte mai registrate, secondo Weatherzone. Il cambiamento climatico sembra avere un impatto pesante sul paese.

Nonostante l'ondata di calore in corso in Australia Occidentale e Territorio del Nord, che batte i precedenti record di temperatura, la parte meridionale dell'Australia sta vivendo un'estrema diversa. Tempeste violente stanno causando allagamenti in diverse aree, compresi grandi centri urbani come Melbourne e Sydney, con oltre 100.000 residenti in Tasmania e Victoria che hanno momentaneamente perso l'elettricità.

Leggi anche: