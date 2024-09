L'Australia consegnerà all'Ucraina 59 carri armati Abrams di tipo M1A1 in disuso

17:17: Adolescenti russi intentano azioni legali per presunto attacco incendiario a elicottero militare

Due adolescenti russi sono stati arrestati in Siberia per il loro presunto coinvolgimento nell'incendio doloso di un elicottero militare. Il tribunale penale di Omsk ha ordinato la detenzione preventiva per due mesi per i due 16enni, accusati di aver commesso un "atto terroristico". Se condannati, potrebbero ricevere una pena massima di 20 anni di carcere. Secondo i resoconti di un canale Telegram legato alle autorità, i due studenti hanno violato una base militare un sabato sera e hanno lanciato una bottiglia molotov contro un elicottero MI-8. In un video diffuso su Telegram, hanno dichiarato di essere stati reclutati per il compito e promessi circa 18.000 euro di compenso. L'identità del responsabile rimane sconosciuta.

17:05: Detenuto in Chad il passeggero mercenario di Wagner

Il fermo di tre russi in Ciad ha ulteriormente peggiorato le relazioni tra Ciad e Russia. Tra i fermati c'è Maxim Shugaley, sanzionato dall'UE come agente del gruppo mercenario Wagner, e il suo dipendente Samer Sueifan. Dopo il loro arresto in Libia con l'accusa di ingerenza elettorale, i due uomini, etichettati come sociologo e suo traduttore dalla Russia, sono stati trattenuti. Secondo i media russi, i due uomini sono stati fermati all'aeroporto al loro arrivo in Ciad il 19 settembre. Il 21 settembre sono stati fermati altri due russi e un cittadino bielorusso. L'ambasciatore del Ciad a Mosca ha comunicato all'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti che gli uomini dovrebbero essere restituiti alle autorità russe senza indugio. In precedenza, il ministero degli Esteri russo aveva fatto appello per il loro rilascio. Le accuse specifiche contro di loro non sono state rese note.

16:40: Il presidente iraniano incontra Putin in Russia

Il presidente iraniano Massoud Peshotan incontrerà il presidente russo Vladimir Putin durante un viaggio in Russia a ottobre. Secondo un portavoce del governo a Tehran, Peshotan parteciperà alla summit del BRICS e terrà colloqui bilaterali con Putin. Il portavoce ha aggiunto che un accordo di partnership strategica tra Iran e Russia è prossimo alla conclusione.

15:15: Strack-Zimmermann si oppone fermamente a cambiamenti nella politica tedesca verso l'Ucraina

La presidente del Comitato per la Difesa del Parlamento europeo, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), ha energicamente respinto qualsiasi modifica alla politica tedesca verso l'Ucraina. Alla luce delle recenti elezioni, ritiene fondamentale chiarire all'opinione pubblica che sostenere l'Ucraina serve "i nostri interessi migliori". "Se Putin riesce (...), se lo tolleriamo, non sarà l'ultima guerra", ha dichiarato la politica del FDP nel programma RTL Nachtjournal-Spezial.

14:30: Biden chiede il sostegno continuo dell'ONU per l'Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato l'Assemblea generale dell'ONU a mantenere il sostegno all'Ucraina nella sua lotta contro l'invasione della Russia. "Non arretreremo nel nostro sostegno all'Ucraina", ha sottolineato Biden. Ha definito il conflitto iniziato dal presidente russo Vladimir Putin un fallimento.

13:45: Veicoli ucraini otterranno la targa tedesca da ottobre

Dal mese di ottobre, i rifugiati ucraini in Germania dovranno registrare i loro veicoli se si trovano nel paese da più di un anno. Il governo tedesco ha stabilito le disposizioni necessarie per questo. Fino al 30 settembre, ci sono eccezioni per i veicoli ucraini nei vari stati federali. La nuova procedura è descritta in un questionario sviluppato dal Ministero federale dei trasporti e dagli stati federali nelle ultime settimane. I proprietari dei veicoli dovranno presentare documenti come un documento d'identità personale con nome in latino, il certificato di immatricolazione del veicolo ucraino e la prova di assicurazione. I documenti digitali ucraini non sono validi. Le targhe ucraine devono essere sostituite dopo la registrazione.

12:00: Vittime civili dopo attacchi con bombe guidate nell'est ucraino di Kharkiv

Attacchi con bombe guidate russe nella città ucraina orientale di Kharkiv hanno causato vittime civili. "Il numero delle vittime è salito a tre", ha dichiarato il governatore Oleh Synyehubov su Telegram. various individuals have been injured. According to reports, one guided bomb hit a high-rise building directly. Mayor Ihor Terechov had previously posted about bomb strikes in four city districts and two damaged high-rise buildings.

15:15 Esercito Tedesco Condotta Esercitazione Difensiva a HamburgDalle 18 alle 20 del 18 al 20, l'esercito tedesco condurrà un'esercitazione difensiva su larga scala nel porto di Amburgo con il titolo "Tempesta Rossa Alpha". Il Landeskommando Amburgo sovrintenderà a una parte della sicurezza del porto con le forze di difesa territoriale, istituendo posti di blocco tra le altre misure, come annunciato dall'esercito. L'obiettivo dell'esercitazione è proteggere gli asset difensivi essenziali, mantenere la consapevolezza della situazione a tutti i livelli e comunicare in modo efficiente e sicuro con tutti i partecipanti coinvolti nell'esercitazione. Il traffico non militare non farà parte dell'esercitazione e non dovrebbe essere interrotto. Secondo recenti dichiarazioni, la possibilità di una guerra convenzionale in Europa nei prossimi cinque anni è stata sollevata a seguito dell'invasione illegale della Russia in Ucraina. La NATO mira a contrastare collettivamente questo e richiede un dispiegamento rapido delle truppe alleate da ovest verso est. "La Germania, a causa della sua posizione geostrategica, funge da hub. Di conseguenza, la pratica dei trasporti militari via ferrovia, strada o aria, l'approvvigionamento di cibo, letti o carburante, nonché la protezione delle intere colonne di veicoli devono essere padroneggiati per scoraggiare in modo credibile", si è ulteriormente dichiarato.

14:30 Zelensky Cerca Investimenti per l'Infrastruttura Energetica negli USADurante la sua visita, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato rappresentanti aziendali negli USA per discutere gli investimenti nel settore energetico dell'Ucraina. Il suo post sui social media ha menzionato che l'attenzione principale era sulla preparazione del sistema energetico ucraino per l'inverno, temendo un altro blackout questa stagione a causa dei danni causati dalla guerra. Zelensky ha presentato incentivi speciali come parte del loro "piano di vittoria", scrivendo "Questa è una proposta da parte nostra. Questo è uno dei punti del nostro piano di vittoria", in un video pubblicato. All'incontro a New York hanno partecipato rappresentanti di società energetiche, finanziarie e assicurative, nonché la capo di USAID, Samantha Power.

13:55 Esperto Militare Accoglie con Favor l'Offensiva di Kursk dell'UcrainaC'è controversia tra gli osservatori sulla questione se l'offensiva dell'Ucraina nella regione russa di Kursk sia stata beneficiale per Kiev. L'esperto militare Nico Lange la considera un successo, scrivendo che "L'offensiva di Kursk concede con successo a Zelensky il leverage di cui ha bisogno per concentrarsi sulla diplomazia a New York, anche se i discorsi sul piano di pace ucraino procedono senza di esso."

13:17 Il "Piano di Vittoria" di Kiev Include un Invito della NATOIl "piano di vittoria" del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per Kiev include un invito della NATO come uno dei suoi elementi chiave. Secondo Andriy Yermak, capo dell'ufficio di Zelensky, i partner del paese attaccato dalla Russia dovrebbero emettere un invito a joining the western military alliance, ignorando le minacce di escalation di Mosca. Il piano include sia componenti militari che diplomatici. La Russia ha invaso l'Ucraina, in parte, a causa delle aspirazioni di Kiev di joining the NATO.

12:42 La Russia, Despite i T tents di pace, Rimane Fissa sui suoi Obiettivi di GuerraDespite i tentativi di Kiev di negoziare, Mosca rimane impegnata nei suoi obiettivi di guerra in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che "Non appena questi obiettivi saranno raggiunti in un modo o nell'altro, l'operazione militare speciale sarà conclusa". Ha reagito alle dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha affermato che la fine della guerra potrebbe essere più vicina di quanto molti si aspettassero durante il suo viaggio negli Stati Uniti. Zelensky ha presentato il suo "piano di vittoria" negli Stati Uniti per spingere Mosca a impegnarsi nei negoziati. Gli obiettivi di guerra della Russia includono il controllo sui territori ucraini di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Vuole anche impedire all'Ucraina di joining the NATO. In passato, è stato proposto il rovesciamento del governo a Kiev. Molti esperti ritengono che l'obiettivo finale della Russia sia il controllo sull'intera Ucraina.

11:59 La Situazione a Wuhledar Si Aggrava - Possibile Strategia Russa di IngannoIl canale Deepstate, collegato all'esercito ucraino, riferisce che la situazione intorno alla città di Wuhledar si sta deteriorando. "I russi stanno cercando di accerchiare il insediamento e lo stanno distruggendo con l'artiglieria e altri mezzi". Il canale Deepstate non conferma l'ingresso delle truppe russe (report dalle 09:27). "Resistere fino alla fine significa sacrificare significativamente il nostro esercito, che è inaccettabile. Avremmo dovuto considerare le conseguenze prima, ma a questo punto è troppo tardi. I soldati della 72a Brigata rifiutano di arrendersi e persistono nonostante tutto". Secondo il medium dell'Europa orientale Nexta, la Russia sta nuovamente utilizzando la tattica "terra bruciata" bombardando intensamente Wuhledar dall'aria:

11:15 Immagini Satellitari ad Alta Risoluzione Mostrano Danni Enormi nei Depositi di Munizioni RussiNegli ultimi tempi, l'Ucraina ha eseguito diversi attacchi impressionanti ai depositi di munizioni, distruggendo grandi quantità di missili, proiettili d'artiglieria e altro materiale russo. Le immagini satellitari ad alta risoluzione di Maxar dimostrano i danni causati dagli ultimi attacchi a Oktyabr'ski e Toropets:

10:46 Attacchi catastrofici su Saporishshia: una vittima, numerosi feriti e danni ingentiGli attacchi russi sulla città ucraina sudorientale di Saporishshia hanno causato una vittima e sei feriti, secondo i resoconti ufficiali. La regione è stata colpita da "intensi attacchi aerei" in due ore lunedì sera, secondo l'agenzia statale per la difesa civile. "Una vita è stata persa e sei persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15", ha dichiarato il governatore regionale Ivan Fedorov su Telegram. Inoltre, una struttura infrastrutturale e edifici residenziali sono stati dati alle fiamme. Secondo un dipendente dell'amministrazione comunale, 74 blocchi di appartamenti e 24 case private hanno subito danni in diverse parti della città.

10:07 Munz sull'equipaggio del portaerei russo: "Il portaerei potrebbe non salpare mai più"Si vocifera che l'equipaggio del portaerei russo "Admiral Kuznetsov" stia per essere trasferito al fronte, secondo Forbes. La nave ha una storia di incidenti sfortunati, precisa il corrispondente di ntv Rainer Munz da Mosca. Il trasferimento dell'equipaggio potrebbe essere un altro segno dei problemi finanziari della Russia:

09:27 Testa di ponte della resistenza: Wuhledar sull'orlo? Le truppe russe hanno infiltratoLe truppe russe hanno apparentemente infiltrato la città ucraina orientale di Wuhledar, secondo i media di stato e i blogger. "Le truppe russe hanno penetrato Wuhledar - l'assalto alla città è iniziato", scrive, ad esempio, il blogger militare filorusso Yuri Podolyaka, di origine ucraina. Altri blogger filorussi riferiscono anche l'attacco. I media di stato russi affermano che la città, situata nella regione di Donetsk, è sotto assedio e che i combattimenti si stanno svolgendo nell'est della città. L'esperto militare colonnello Reisner dice anche a ntv.de che le truppe russe si stanno avvicinando alla città da diverse direzioni come una pinza. "Wuhledar corre il rischio di essere circondata. È ragionevole supporre che la 72ª brigata meccanizzata, equipaggiata con carri armati e veicoli da combattimento, non sarà in grado di mantenere il controllo della zona."

08:59 Russia e Ucraina si affrontano in battaglie notturne con droniLa difesa aerea russa, secondo i resoconti ufficiali, ha abbattuto 13 droni ucraini durante la notte. Sei sono stati abbattuti nelle regioni di Belgorod e Kursk e uno nella regione di Bryansk, secondo l'agenzia di stampa ufficiale TASS, citando il ministero della Difesa russo. La forza aerea ucraina afferma di essere stata attaccata dalla Russia con 81 droni e quattro missili durante la notte. 79 droni sono stati abbattuti o costretti a schiantarsi. Non ci sono segnalazioni iniziali di vittime o danni.

08:17 Danimarca fornisce consigli diretti sugli attacchi a lungo raggio contro la RussiaLa premier danese Mette Frederiksen esorta gli alleati dell'Ucraina ad autorizzare il dispiegamento di armi occidentali con portata estesa contro la Russia. "Mettiamo fine al dibattito sui limiti rossi", dice Frederiksen in un'intervista a Bloomberg. "Il limite rosso più importante è già stato superato", afferma, riferendosi all'invasione russa dell'Ucraina. Non permetterà a nessuno dalla Russia di determinare cosa è accettabile nella NATO, in Europa o in Ucraina, sostiene Frederiksen.

07:38 I soldati russi caduti probabilmente sepolti e segnalati come dispersi per risparmiare sui costiSecondo una conversazione intercettata pubblicata dall'intelligence militare ucraina, i soldati russi caduti in battaglia vengono sepolti e segnalati come dispersi per evitare di pagare generosi risarcimenti alle loro famiglie. "Li uccidono, il conflitto continua, è intenso, cominciano a putrefare, così li seppelliamo lì e poi sono dispersi. E se sono dispersi, la famiglia non riceve il pagamento", spiega un uomo al suo interlocutore, un residente della regione russa di Belgorod, durante la conversazione riportata da Kyiv Independent. Il risarcimento per ogni soldato caduto è detto essere compreso tra $67.500 e $116.000.

06:59 Le dichiarazioni della Russia non lasciano sperare in un alleggerimento del conflittoMentre il presidente ucraino Zelensky presenta il suo "piano di vittoria" negli Stati Uniti, non ci sono segni da parte della Russia che sia interessata a risolvere il conflitto. "Il Cremlino continua a esprimere pubblicamente la sua mancanza di interesse per una soluzione di pace che non comporti la completa capitolazione del governo ucraino e la distruzione dello stato ucraino", scrive l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). Alti funzionari russi hanno recentemente espresso opposizione alla partecipazione al prossimo summit per la pace e il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito che la Russia non è disposta a negoziare su alcun termine tranne la capitolazione ucraina, considerando anche la NATO e l'Occidente come un "avversario generale". "L'ISW continua a valutare che il Cremlino non è interessato a negoziati di buona fede con l'Ucraina e menzionerà solo il concetto di 'piani di pace' e 'negoziati' per costringere l'Occidente a spingere l'Ucraina a fare concessioni riguardo alla sua sovranità e integrità territoriale."

06:27 Zelensky: Azioni decise potrebbero accelerare la fine dell'aggressione russaSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, azioni decise del governo degli Stati Uniti potrebbero accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina entro l'anno. "In questo momento, alla fine dell'anno, abbiamo una vera opportunità di rafforzare la cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti", ha scritto Zelensky in un post sul suo canale Telegram dopo un incontro con una delegazione bipartitica del Congresso degli Stati Uniti. Zelensky si trova attualmente negli Stati Uniti per partecipare alle sessioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e per presentare il suo "piano di vittoria" al governo degli Stati Uniti.

05:44 Adolescenti appiccano il fuoco a un elicottero Mi-8 a OmskDue adolescenti hanno dato alle fiamme un elicottero Mi-8 in una base aerea russa a Omsk lo scorso sabato, utilizzando una bottiglia molotov, secondo il canale Telegram Baza. Questi 16enni sono stati successivamente arrestati e hanno apparentemente confessato di essere stati offerti $20,000 via Telegram per eseguire l'attacco incendiario. L'elicottero ha subito danni significativi, come riferito dai media russi. Questo incidente rispecchia un attacco precedente dell'11 settembre, in cui due giovani maschi hanno appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 all'aeroporto di Noyabrsk, nella regione di Tyumen. Incidenti di sabotaggio, come deragliamenti di treni, si sono verificati in diverse regioni della Russia. In gennaio, l'intelligence militare ucraina (HUR) ha affermato che alcune ferrovie russe erano state attaccate da "ignoti avversari del regime di Putin".

04:44 G7 valuta consegne di missili a lungo raggio a KyivI ministri degli Esteri dei paesi del G7 discuteranno la possibile consegna di missili a lungo raggio all'Ucraina, che potrebbero raggiungere il territorio russo, lunedì, come annunciato dal capo della politica estera dell'UE Josep Borrell durante i margini dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. È anche evidente che la Russia sta ricevendo nuove armi, comprese le rockets iraniane, nonostante le persistenti smentite di Teheran.

03:50 Zelensky: "La pace potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha mostrato ottimismo riguardo a una prossima fine del conflitto con la Russia durante un'intervista con il broadcaster statunitense ABC News. "Credo che siamo più vicini alla pace di quanto pensiamo", ha dichiarato. Ha esortato gli Stati Uniti e gli altri alleati a continuare a sostenere l'Ucraina.

02:50 Vittime dopo gli attacchi russi a SaporizhzhiaLe forze russe hanno lanciato l'ultimo di una serie di attacchi sulla città ucraina sudorientale di Saporizhzhia martedì sera, causando una vittima, secondo il governatore regionale Ivan Fedorov. Un funzionario della città, come citato dal broadcaster pubblico Suspilne, ha riferito cinque feriti, compresa una ragazza di 13 anni. Almeno 23 persone sono state ferite negli attacchi precedenti alla città nel corso della giornata e della notte precedente. Il governatore Fedorov ha scritto su Telegram che due case sono state distrutte nell'ultimo attacco, sebbene non sia chiaro che tipo di arma è stata utilizzata. Le forze russe hanno anche preso di mira l'infrastruttura della città, scatenando un incendio che è stato prontamente spento dai vigili del fuoco, senza feriti.

01:29 L'esercito ucraino sotto pressione a PokrovskIl comando militare ucraino riferisce della pressione continua nell'est del paese. "La situazione nella regione di Pokrovsk e Kurakhove remains volatile", si legge nel bollettino serale del quartier generale di Kiev. Su 125 attacchi russi lungo il fronte, oltre 50 sono stati condotti in questo settore. "Lo sforzo principale del nemico è concentrato su Pokrovsk", sottolinea il comando militare ucraino. Nonostante gli osservatori indipendenti accredino gli ucraini per aver rallentato l'avanzata russa verso la strategicamente importante Pokrovsk, la situazione remains dangerous per i difensori vicino a Kurakhove a sud. L'avanzata delle truppe russe vicino alla città mineraria di Hirnyk rappresenta un rischio di accerchiamento di diverse unità lì. Allo stesso modo, si suggerisce l'aggiramento delle posizioni difensive più a sud, vicino alla città di Vuhledar, che i russi non sono riusciti a catturare attraverso assalti frontali.

00:28 Cittadino statunitense condannato in Russia per rapimentoUn cittadino statunitense è stato condannato a sei anni di prigione in Russia per aver apparentemente tentato di portare via suo figlio russo dal paese senza il consenso della madre. Un tribunale nell'enclave di Kaliningrad lo ha dichiarato colpevole di tentato "rapimento". Dovrà scontare la pena in un campo di lavoro. Secondo la sentenza, il cittadino statunitense ha tentato di lasciare il paese con il figlio di quattro anni in luglio 2023. "Senza ottenere il consenso della madre, ha tentato di portare il bambino fuori dal paese", ha spiegato il tribunale sul servizio di messaggistica Telegram. Ha tentato di attraversare il confine con la Polonia attraverso un'area boschiva prima di essere fermato dalle guardie di frontiera. Le relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia sono particolarmente tese a causa del conflitto ucraino.

23:14 Russia rende pubblici i morti dopo l'attacco a BelgorodTre persone sono state uccise in un attacco a un villaggio russo vicino al confine ucraino, secondo le autorità locali. Il villaggio di Archangelskoe, a cinque chilometri dal confine, è stato "bombardato dall'esercito ucraino" lunedì, ha annunciato il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, via servizio di messaggistica Telegram. Due adulti e un teenager sono morti, mentre due altri, compreso un bambino, sono rimasti feriti.

22:13 Zelensky ringrazia Scholz per il sostegno tedesco dopo l'incontro a New YorkDopo aver incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine per il sostegno della Germania. "Siamo profondamente grati alla Germania per il suo supporto", ha dichiarato su Twitter. "Insieme, abbiamo salvato molte vite e possiamo senza dubbio contribuire di più a rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa". Scholz, however, ha ribadito la posizione del governo tedesco di non fornire all'Ucraina armi estese.

21:35 Forbes: la portaerei unica della Russia si deteriora mentre l'equipaggio viene inviato in guerra

La "Admiral Kuznetsov", unica nave da battaglia russa, è stata al centro dell'attenzione dei media a causa delle sue rare uscite dal debutto negli anni '80 e di una serie di guasti. Come rivela Forbes, un numero crescente di marinai della ciurma di 15.000 membri della Kuznetsov viene chiamato a partecipare ai conflitti in Ucraina, non sulla loro nave da guerra, ma come parte del loro proprio reggimento. Secondo Forbes, questa è una delle strategie utilizzate per raggiungere gli obiettivi mensili di reclutamento di soldati russi, stimati in 30.000 nuovi reclute al mese. Nel frattempo, la Kuznetsov sta lentamente deteriorandosi e sembra sempre più probabile che diventi un elemento permanente sulla costa di Murmansk, dove si trova da un po' di tempo.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per il fermo di Maxim Shugaley e Samer Sueifan in Ciad, entrambi sanzionati dall'UE per il loro coinvolgimento con il gruppo di mercenari Wagner. Le truppe ucraine potrebbero presto acquisire 59 carri armati ex-australiani dall'Unione Europea, originariamente degli Stati Uniti, per aiutare nella loro battaglia contro le forze russe, come riportato dalle fonti dei media australiani.

