- L'Australia concede ai dipendenti la libertà di disimpegnarsi dai doveri legati al lavoro.

Molti australiani ora hanno veramente la libertà di disconnettersi alla fine della loro giornata lavorativa. Una nuova regolamentazione concede a milioni di lavoratori l'autorità di essere inflessibili nei confronti dei loro capi durante il tempo libero e di ignorare i tentativi di contattarli. Questa legge, denominata "Fair Work Legislation Amendment", è stata approvata dal Parlamento a febbraio.

I dipendenti delle medie e grandi imprese possono ora spegnere i loro cellulari dopo il lavoro e non sono più obbligati a rispondere alle email. Le nuove disposizioni per il personale delle imprese con meno di 15 dipendenti entreranno in vigore entro un anno. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni - ad esempio, se ignorare i tentativi di contatto è irrazionale, specialmente in situazioni che riguardano un'emergenza legata al lavoro, come riportato da 9News.

"Più tempo per la famiglia" ha dichiarato il Primo Ministro Anthony Albanese in un'intervista con l'emittente australiana ABC, "Il nostro obiettivo è garantire che coloro che non sono pagati per 24 ore al giorno non debbano lavorare per 24 ore al giorno. Si tratta anche di salute mentale, poiché si tratta di offrire alle persone la possibilità di staccarsi dal lavoro e concentrarsi sulla famiglia e sulla loro vita."

L'equilibrio lavoro-vita in Australia

Indagini precedenti hanno rivelato che l'Australia ha un equilibrio lavoro-vita peggiore rispetto a molti altri paesi, secondo i resoconti dei media. Attualmente, più di 25 paesi hanno leggi simili, ha dichiarato John Hopkins del Faculty of Business, Law, and Entrepreneurship alla Swinburne University.

Quali sono le regole in Germania? In Germania, i dipendenti non dovrebbero essere raggiungibili fuori dagli orari di lavoro stabiliti. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni. Il caso più comune è il lavoro a chiamata. Qui, i dipendenti devono essere raggiungibili e preparati a svolgere il lavoro, sia da casa che sul posto di lavoro. Per i ruoli amministrativi, potrebbe esserci un obbligo contrattuale di essere raggiungibili fuori dagli orari di lavoro normali.

