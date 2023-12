L'Australia annulla il visto di Novak Djokovic per l'ingresso nel Paese

Djokovic, il numero uno del tennis maschile, non ha rivelato pubblicamente il suo stato di vaccinazione, ma giovedì, in una conferenza stampa, il Primo Ministro australiano Scott Morrison ha detto che "non ha un'esenzione medica valida" all'obbligo di vaccinazione per tutti gli arrivi.

"L'ingresso con un visto richiede una doppia vaccinazione o un'esenzione medica", ha dichiarato Morrison. "Sono stato informato che tale esenzione non era in vigore e, di conseguenza, è soggetto alle stesse regole di tutti gli altri".

"Ci sono molti visti concessi, se hai un visto e sei doppiamente vaccinato sei il benvenuto qui", ha aggiunto. "Ma se non hai la doppia vaccinazione e non sei residente o cittadino australiano, beh, non puoi venire".

Il 34enne si è recato a Melbourne dopo che gli organizzatori del torneo, in collaborazione con il Dipartimento della Salute di Victoria, hanno dichiarato che gli era stata concessa un'esenzione medica per giocare, ma alla frontiera è stato bloccato e gli è stato detto che non aveva rispettato le regole di ingresso richieste.

Il Ministro della Salute Greg Hunt ha dichiarato giovedì che spetta a Djokovic decidere se appellarsi alla decisione - "ma se il visto viene annullato, qualcuno dovrà lasciare il Paese".

Il team legale di Djokovic ha chiesto un'ingiunzione urgente contro la decisione delle forze di frontiera australiane di revocare il suo visto. Secondo la Reuters e l'emittente pubblica ABC, la Corte Federale del Paese ha rinviato a lunedì la decisione se il giocatore potrà rimanere in Australia o essere espulso.

Djokovic resterà in Australia durante la notte, mentre l'ingiunzione passa al vaglio del tribunale, ha riferito la ABC.

Giovedì i sostenitori di Djokovic si sono radunati davanti al Park Hotel di Melbourne, dove sarebbe stato trasferito dopo essere stato trattenuto all'aeroporto, secondo quanto riportato dalle emittenti Seven Network e Nine News, affiliate alla CNN. L'hotel è stato utilizzato in passato come albergo di quarantena Covid-19 per i viaggiatori rimpatriati, ma ora è in funzione come struttura di detenzione per richiedenti asilo e rifugiati.

Djokovic ha già espresso la sua opposizione ai vaccini Covid-19 obbligatori, dichiarando di essere personalmente "contrario alla vaccinazione" durante una chat in diretta su Facebook. Ha contratto il virus nel giugno 2020, ma da allora non ci sono state segnalazioni di una sua nuova infezione.

La controversia arriva mentre l'Australia si trova ad affrontare un'epidemia crescente, avendo registrato un numero record di nuovi casi giornalieri per diversi giorni di fila.

In precedenza gli organizzatori del torneo avevano dichiarato che il serbo, che sta cercando di battere il record di titoli del Grande Slam maschile in singolare, aveva ricevuto un'esenzione medica per partecipare al prestigioso torneo di tennis.

L'esenzione è stata accolta con polemiche mentre Djokovic si recava a Melbourne mercoledì.

Secondo gli organi di stampa australiani The Age e The Sydney Morning Herald, l'Australian Border Force (ABF) ha contattato il governo dello Stato di Victoria dopo aver appreso di un problema con il visto presentato dal team di Djokovic mentre era in viaggio verso il Paese.

L'ABF ha confermato in un comunicato che il visto del giocatore 34enne è stato revocato per non aver fornito prove adeguate per l'ingresso nel Paese.

"L'Australian Border Force continuerà a garantire che coloro che arrivano al nostro confine rispettino le nostre leggi e i nostri requisiti di ingresso", si legge nel comunicato.

Dopo la conferma della decisione, Morrison ha twittato che Djokovic è soggetto alle stesse regole di tutti. "Le regole sono regole, soprattutto quando si tratta dei nostri confini. Nessuno è al di sopra di queste regole. Le nostre forti politiche di frontiera sono state fondamentali per far sì che l'Australia abbia uno dei tassi di mortalità più bassi al mondo a causa del Covid, e continuiamo a essere vigili", ha scritto.

Ai giocatori è stato detto che per partecipare avrebbero dovuto essere completamente vaccinati o avere un'esenzione medica concessa da un gruppo di esperti indipendenti.

L'esenzione dal vaccino ha suscitato reazioni negative in Australia.

Il vice leader dei liberali vittoriani, David Southwick, ha definito la decisione di permettere a Djokovic di partecipare al torneo di quest'anno "una vergogna", descrivendola come un "calcio nelle budella a tutti i vittoriani" che hanno sopportato mesi di isolamento e hanno subito danni personali durante la pandemia.

Mentre gli eventi si susseguivano, il padre di Djokovic, Srdjan Djokovic, ha dichiarato a una radio serba che suo figlio era tenuto "prigioniero" dai funzionari australiani in seguito a un errore nella richiesta del visto.

Ha dichiarato alla radio serba B92 che suo figlio è stato rinchiuso in una stanza in cui nessuno può entrare, con due poliziotti davanti alla stanza.

"Non ho idea di cosa stia succedendo. Stanno tenendo mio figlio prigioniero da cinque ore", ha dichiarato Srdjan Djokovic in una dichiarazione all'agenzia di stampa russa Sputnik, secondo B92. "Questa è una lotta per il mondo libertario, non è solo una lotta per Novak, ma una lotta per tutto il mondo! Se non lo lasciano andare entro mezz'ora, ci riuniremo in strada. Questa è una lotta per tutti".

Da quando sono state pronunciate queste parole, non sono stati segnalati raduni a Belgrado o fuori dall'aeroporto di Melbourne.

Mercoledì scorso, l'allenatore di Djokovic, Goran Ivanisevic, ha postato sui social media una foto da quello che sembra essere l'aeroporto di Melbourne, in Australia, dove Djokovic sarebbe stato trattenuto, con la didascalia "Non è il solito viaggio Down Under".

Gli Australian Open si terranno dal 17 al 30 gennaio.

Gli organizzatori hanno dichiarato che due commissioni hanno esaminato la richiesta di esenzione

Djokovic ha espresso la sua opposizione ai vaccini obbligatori Covid-19.

"Personalmente, sono contrario alle vaccinazioni e non vorrei essere costretto da qualcuno a prendere un vaccino per poter viaggiare", ha detto in una chat live su Facebook, secondo quanto riportato da Reuters.

Ma nel maggio dello scorso anno, Djokovic ha dichiarato che la vaccinazione è una questione di scelta personale: "Terrò per me la decisione di vaccinarmi o meno. È una decisione intima e non voglio entrare in questo gioco di pro e contro i vaccini, che purtroppo i media stanno creando in questi giorni".

Gli organizzatori degli Australian Open hanno dichiarato martedì in un comunicato che l'esenzione di Djokovic è stata "concessa a seguito di un rigoroso processo di revisione che ha coinvolto due distinte commissioni mediche indipendenti".

Durante una conferenza stampa mercoledì, l'amministratore delegato di Tennis Australia Craig Tiley ha difeso l'imparzialità del processo di revisione dell'esenzione medica, dicendo ai giornalisti: "Nessuno sapeva chi fosse il richiedente".

Appelli al boicottaggio

In tutta Melbourne, una delle città più chiuse del mondo nel 2021, gli appassionati di tennis si sono riversati sui social media invitando al "boicottaggio" degli Australian Open.

La reazione contro l'esenzione arriva dopo che i residenti di Melbourne hanno trascorso più di 260 giorni confinati nelle loro case, con il divieto di uscire se non per comprare generi alimentari o altri articoli essenziali, per lo più in due lunghi periodi da luglio a ottobre 2020 e da agosto a ottobre 2021.

L'Australia ha iniziato il 2022 con un numero record di nuovi casi di Covid-19 a causa di un'epidemia crescente centrata negli Stati orientali.

Il Nuovo Galles del Sud, lo stato più popoloso, e il Victoria - sede di Melbourne - hanno entrambi registrato un numero record di casi giornalieri sabato, secondo i dati del dipartimento della salute.

Condizioni di esenzione

Secondo le attuali linee guida dell'Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI), l'esenzione medica è concessa agli individui che hanno una "condizione medica acuta importante (ad esempio, un intervento chirurgico importante o un ricovero in ospedale per una malattia grave".

Gli altri motivi di esenzione medica riguardano le persone che hanno subito un "grave evento avverso attribuito a una precedente dose di un vaccino Covid-19, senza che sia stata identificata un'altra causa" e un vaccinato che "rappresenta un rischio per se stesso o per gli altri durante il processo di vaccinazione" a causa di un "disturbo dello sviluppo o della salute mentale sottostante".

Infine, si possono concedere esenzioni a chiunque abbia "un'infezione da SARS-CoV-2 confermata da PCR, in cui la vaccinazione può essere differita fino a sei mesi", e nei casi in cui gli individui abbiano ricevuto "anticorpi monoclonali anti-SARS-CoV-2 o una terapia con plasma convalescente".

"Spetta a lui, in ultima analisi, discutere con il pubblico la sua condizione, se decide di farlo, e il motivo per cui ha ricevuto l'esenzione", ha detto Tiley.

Ben Church, Aleks Klosok, Hannah Ritchie e Helen Regan della CNN hanno collaborato. Ulteriori informazioni sono state fornite da Reuters.

Fonte: edition.cnn.com