- L'Australia accoglie con favore i profughi di Tuvalu

Australia ha ufficialmente iniziato ad accogliere individui colpiti dal cambiamento climatico provenienti dalla nazione del Pacifico meridionale di Tuvalu, offrendo loro la residenza permanente. Questa decisione, descritta in un accordo siglato lo scorso anno, è ora completamente in vigore, come annunciato dal Primo Ministro australiano Anthony Albanese durante una visita a Tonga il mercoledì.

La regione del Pacifico meridionale sta attualmente affrontando un rapido aumento del livello del mare a causa del riscaldamento globale. Gli esperti prevedono che isole come Tuvalu potrebbero essere prevalentemente sommerse nei prossimi decenni. Si stima che l'arcipelago potrebbe scomparire completamente entro un secolo.

Secondo l'accordo, 280 Tuvaluani avranno il permesso annuale di risiedere, lavorare o studiare in Australia attraverso un visto speciale. Inoltre, l'Australia ha promesso assistenza nel caso in cui Tuvalu incontri una grave catastrofe ambientale, epidemia o provocazione militare.

In cambio, Tuvalu ha accettato di collaborare con l'Australia in qualsiasi nuova trattativa sulla difesa e sulla sicurezza che coinvolga terze parti. La Cina sta attualmente cercando di rafforzare la sua presenza nel Pacifico meridionale.

Il Primo Ministro Albanese ha definito questa transizione "un evento impressionante e significativo" per entrambi i paesi, dichiarando: "Unendo le forze, possiamo prosperare durante i tempi difficili e fare affidamento l'uno sull'altro". Il leader di Tuvalu, Feleti Teo, ha definito l'accordo "storico", lodandolo come il primo caso in cui un paese ha garantito legalmente il supporto per Tuvalu. Entrambi i leader sono attualmente presenti al Forum annuale delle Isole del Pacifico a Tonga.

Tuvalu comprende nove isole e si trova a nord della Nuova Zelanda e a est della Papua Nuova Guinea. La sua popolazione è di circa 11.000 persone, rendendolo uno dei paesi più bassi del mondo, con la sua massima elevazione che raggiunge a malapena i cinque metri sul livello del mare.

Gli Stati Uniti hanno stipulato accordi simili con altre isole del Pacifico in via di sommersione, come Palau e le Isole Marshall, che prevedono un sostanziale aiuto finanziario in cambio dell'accesso militare a importanti posizioni marine.

L'Unione Europea, riconoscendo la situazione di Tuvalu e di altri paesi del Pacifico meridionale che affrontano il reinsediamento ambientale, ha proposto un potenziale programma di reinsediamento che potrebbe offrire un rifugio sicuro ai rifugiati del cambiamento climatico negli Stati membri dell'UE.

In un segno di solidarietà globale, i rappresentanti dell'Unione Europea hanno espresso il loro interesse a incontrare i leader di Tuvalu per discutere possibili collaborazioni e supporto alla luce delle urgenti sfide del cambiamento climatico del paese insulare, sottolineando l'impegno dell'Unione Europea nell'affrontare i problemi ambientali globali.

Leggi anche: