- Laurie Anderson commemora una figura americana influente nell'aviazione attraverso il suo album musicale.

Etichettare Laurie Anderson come semplice musicista sottovaluta il suo vero talento. Lei è molto di più di questa semplice categorizzazione. Nata Laura Philips Anderson nel 1947 in un piccolo paese dell'Illinois, quest'artista è un rarissimo esempio di "multitalento": canta, crea violini unici e autoprodotti, realizza performance artistiche coinvolgenti e si inserisce con disinvoltura sia nel mondo letterario che cinematografico. Questo artista decorato, che ha ricevuto elogi in vari campi, è anche una narratrice affascinante.

Lo dimostra di nuovo nel suo ultimo album "Amelia", uscito oggi. Questo concept album, composto da 22 tracce parlate, racconta la storia dell'ultima missione della pioniera dell'aviazione americana Amelia Earhart. Nel 1937, cinque anni dopo il suo storico volo atlantico, Earhart si prefisse un altro obiettivo: diventare la prima persona a circumnavigare la Terra all'equatore. Il 21 maggio 1937, iniziò la sua spedizione pionieristica, per poi scomparire sei settimane dopo durante il suo ultimo decollo dalla Nuova Guinea.

Non è un ascolto facile

Anderson cattura la disperazione di questo viaggio senza ritorno in quasi due dozzine di brevi sketch: collage sonori, sequenze musicali, melodie e clip sonori, mentre si immerge nei pensieri e nelle emozioni di Earhart durante il suo volo di 87 anni. Non è adatto ai deboli di cuore, né musicalmente né tematicamente. Le tracce spartaneamente arrangiate trasudano un'aspettativa mesta che si insinua nei titoli ottimisti con archi melodici quasi classici come "Brasil", "India And On Down To Australia" e "Road To Mandalay".

La sua rappresentazione più coinvolgente del volo di record incompiuto si trova nella traccia "Broken Chronometers" - un monologo interiore di Earhart in cui affronta le sue debolezze fisiche e le scarse possibilità di un atterraggio sicuro, cercando ripetutamente di soffocare i pensieri negativi con un secco "Stop!".

"scomparsa senza lasciare traccia"

Forse è stato simile quando Earhart scomparve sopra il Pacifico alle 8:40 del 2 luglio, inviando il suo ultimo messaggio radio. Pochi minuti dopo, il governo degli Stati Uniti avviò un'operazione di ricerca di massa che coinvolse 64 aerei e 8 navi da guerra, coprendo oltre 400.000 miglia quadrate di Pacifico per oltre due settimane, prima di dichiararla "mancante, presumibilmente morta".

Coloro che si immergono in questa grande drama audio, reso possibile con l'aiuto di musicisti come Rob Moose, Marc Ribot o l'orchestra ceca Filharmonie Brno, potrebbero fare fatica a credere che Laurie Anderson abbia un giorno graziato la mainstream: nel 1981, il suo esperimento sonoro armonioso "O Superman" divenne un successo nelle classifiche britanniche.

Tuttavia, il culmine di Anderson fu alla fine degli anni '90, quando lei e il suo caro amico e futuro marito Lou Reed formarono una coppia artistica di spicco, simile a John Lennon e Yoko Ono. Fino alla morte di Reed nel 2013, tennero vivo l'ambiente artistico di New York con sviluppi sorprendenti.

Despite her advanced age, the artist with the distinctive hedgehog hairdo remains active and versatile: in 2015, she directed the film "Heart of a Dog"; in 2016, she was invited to serve on the jury of the Venice International Film Festival; in 2018, she won a Grammy for her collaboration with the Kronos Quartet; and in 2020, she was granted membership in the American Academy of Arts and Letters.

Il rilascio del suo ultimo album "Amelia" è un altro traguardo nella carriera di Laurie Anderson, che conferma il suo talento duraturo e la sua capacità di catturare emozioni complesse attraverso il suo stile musicale unico.

Il rilascio dell'album segna un altro momento importante nella carriera di Anderson, ulteriormente consolidando la sua posizione di artista multitalento che continua a conquistare il pubblico in vari ambiti.

