- Laurea in Renania settentrionale-Vestfalia a un'età media di 24 anni

Individuali in NRW hanno completato il loro primo titolo di studio all'età media di 24 anni nel 2023, secondo i dati raccolti dall'Ufficio Statistico della Renania Settentrionale-Vestfalia (IT.NRW). Questo studio si basa su circa 67.000 primi titoli conferiti quell'anno. Ciò rappresenta un calo di tre anni rispetto al punto di riferimento del 1999, quando i programmi di laurea triennale sono stati introdotti con durate di studio ridotte. Nel 2023, quasi il 90% dei laureati in NRW ha ottenuto una laurea triennale come primo titolo, come riferito dall'IT.NRW. Di conseguenza, un numero significativo di loro prosegue gli studi per ottenere una laurea magistrale.

L'introduzione dell'Abitur abbreviato della Renania Settentrionale-Vestfalia (G8) nel 2013 potrebbe aver contribuito al calo dell'età media dei diplomati che hanno conseguito il loro primo titolo di studio. Dopo aver completato la scuola superiore, molti studenti in NRW si sono iscritti direttamente ai programmi di laurea triennale a causa delle durate di studio ridotte.

