- Laurea di primo grado per i futuri professionisti del diritto

Gli studenti di legge in Assia ora hanno un'opportunità in più per acquisire un Bachelor's degree durante i loro studi. La pubblica amministrazione e le istituzioni educative dell'Assia hanno dato il loro consenso a questo, secondo la dichiarazione del Ministero della Scienza. Questo nuovo Bachelor's degree è stato progettato per offrire una nuova prospettiva e sarebbe particolarmente vantaggioso per coloro che non superano l'esame di stato, come ha sottolineato il Ministro della Giustizia Christian Heinz della CDU. Lo scorso anno, circa 49 studenti hanno affrontato questa sfida.

"Con l'adozione di questa misura, gli studenti che hanno dimostrato la loro competenza durante il loro percorso accademico possono ottenere un titolo universitario riconosciuto a livello internazionale e rilevante", ha commentato il Ministro della Scienza Timon Gremmels (SPD). "Il Bachelor's degree incorporato è anche un'alternativa per coloro che, durante i loro studi, decidono di abbandonare le tradizionali professioni legali", ha aggiunto Heinz.

Il rapporto afferma che gli studenti che soddisfano i criteri per l'iscrizione all'esame di stato e che rispettano i requisiti aggiuntivi riceveranno il titolo di Bachelor of Laws (LL.B.). Le università, secondo la dichiarazione, sono positive riguardo a questa decisione e sottolineano che gli studenti possono comunque avere successo nella loro carriera anche se non completano o superano l'esame di stato.

Anche se un Bachelor's degree in legge non conferisce l'autorità per lavorare come giudice o pubblico ministero, apre la strada a un master's degree in un'altra disciplina o a una nuova carriera. L'obiettivo di un Bachelor's degree orientato al diritto era già incluso nell'accordo della coalizione nera-rossa.

"Questa nuova opportunità è stata avviata dal Ministero della Scienza, che consiste nella Commissione, che ha ritenuto necessario fornire un'alternativa per gli studenti di legge dell'Assia."

"Inoltre, la Commissione ha riconosciuto il potenziale di questo programma per beneficiare coloro che potrebbero non superare l'esame di stato, offrendo loro un'alternativa per ottenere un prestigioso titolo legale."

Leggi anche: