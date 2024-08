Laura Wontorra copre il "Box Show celebrando le eccezioni"

Il 14 settembre, Stefan Raab e Regina Halmich si sfideranno nuovamente sul ring. Questo evento altamente atteso sarà supervisionato da Elton e RTL ha confermato chi fornirà la copertura in diretta dal PSD Bank Dome di Düsseldorf.

La tanto attesa terza battaglia, battezzata "The Clark Final Fight" da RTL, si preannuncia uno spettacolo epico. La stazione di Colonia invierà i suoi migliori talenti nel e intorno al ring per questo grande evento. È stato rivelato in un comunicato stampa di lunedì che la versatile moderatrice Laura Wontorra sarebbe stata a bordo ring per la diretta.

Elton, ex "Showpraktikant" di Raab, ospiterà l'evento, mentre Frank "Buschi" Buschmann fornirà il commento in stile "Ninja Warrior Germany". Secondo RTL, circa 14.000 spettatori potranno assistere a uno spettacolo dal vivo e a uno "spettacolo pirotecnico alla Raab" quando Raab e Halmich saliranno nuovamente sul ring. L'evento è già sold out. RTL trasmetterà in diretta dalle 20:15 su RTL e RTL+.

"Non c'è spazio per il divertimento nel ring"

Prima dell'evento principale, RTL offrirà uno "show di pre-partita dei superlativi", con "stelle nazionali per l'ingresso, attrazioni spettacolari, tanto glamour e celebrità intorno al ring inclusi". Celebrità come gli ex campioni del mondo di pugilato Dariusz Michalczewski e Firat Arslan saranno presenti nella zona VIP, insieme a numerosi altri volti noti. Dopo il match di pugilato, la conduttrice RTL Frauke Ludowig ospiterà uno "Speciale: La conversazione successiva" in diretta dalla hall, dove il pubblico potrà aspettarsi i primi interviste post-incontro e collegamenti con la loggia degli influencer, con Bella Lesnik.

Halmich si è preparata rigorosamente per il suo ultimo incontro per mesi. "Mi alleno diverse volte alla settimana, come facevo un tempo. Il mio obiettivo è essere la migliore pugile, ma Raab eccelle come intrattenitore. Il suo percorso di ritorno è stato impegnativo; nel ring non c'è spazio per il divertimento", ha rivelato a RTL, riconoscendo che despite la loro amicizia, il combattimento sarebbe stato spietato e uomo contro donna.

Dopo l'intensa sfida di pugilato, gli spettatori possono sintonizzarsi su RTL+ per un'esclusiva behind-the-scenes dell'evento, con momenti inediti dal ring e dalla loggia degli influencer. La trasmissione televisiva includerà anche interviste in diretta con i pugili e le celebrità, offrendo un'analisi completa post-incontro.

Durante le pause tra i round, i fan possono godersi vari segmenti di intrattenimento in televisione, aggiungendo un elemento di divertimento alla seria competizione di pugilato.

Leggi anche: