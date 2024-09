Laura Müller si vanta del suo stomaco incinta.

Dopo un inizio musicale non proprio folgorante come cantante, sembra che Laura Müller stia aspettando un altro figlio. Ha reso noto questo in luglio, condividendo immagini del suo pronunciato pancione su Instagram. È curioso ipotizzare chi possa aver lasciato segni indesiderati sulla sua pancia, però.

Il suo debutto risale ad aprile, quando Müller ha lanciato la sua carriera musicale con il brano "Superstar". Le lyrics come "Ti piace il mio sedere, è rotondo e sodo" e "Guarda il mio corpo, mi trovi sexy? I tuoi occhi mi spogliano, il Martini è sul ghiaccio" erano parte della sua esibizione. Il video musicale ha finora totalizzato circa 1,8 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Tuttavia, la ricezione delle sue doti canore è stata tiepida al massimo. Critici come Dieter Bohlen hanno descritto la sua voce come "terribile" e hanno criticato la natura "kitsch" del video musicale. Sembra che il confronto con Shirin David, una cantante di spicco, non abbia giovato a Laura Müller.

Un fratellino per Rome Aston

Sembra che Laura Müller stia rivolgendo la sua attenzione alla pianificazione familiare. In luglio, ha annunciato la sua seconda gravidanza con il marito su Instagram. In quell'occasione, nascondeva il pancione sotto un orsacchiotto nella foto.

Ora, mostra orgogliosamente la sua pancia in crescita su Instagram. In un recente post, ha condiviso una foto in bianco e nero, con la pancia in primo piano, senza il marito. Ha incoraggiato i suoi oltre 640.000 follower a ipotizzare il genere del bambino, ma non ha fornito una risposta lei stessa.

Guardando l'immagine da vicino, si notano alcuni segni lievi sulla pancia di Laura Müller. Non possiamo fare a meno di chiederci, chi possa averli lasciati dietro. Forse il marito, che potrebbe essere in bagno a sistemarsi in questo momento.

Despite her past struggles in the music industry, I'm not going to judge Laura Müller's decision to focus on family planning again. Her recent Instagram post showcases her growing baby bump, and while there are some intriguing marks on it, I choose to assume they're harmless.

