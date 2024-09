- Laura Ludwig si dice addio dopo la sua sconfitta finale

Laura Ludwig non è riuscita a raggiungere l'apice del suo viaggio nel beach volley ai Campionati Germanici. Nella finale, disputata sul Centre Court a Timmendorfer Strand lungo il Mar Baltico, la campionessa olimpica di Rio, in coppia con la sua compagna Louisa Lippmann del Hamburger SV, ha subito una sconfitta dalle campionesse europee in carica e detentrici del titolo Svenja Müller (Hamburg) e Cinja Tillmann (Düsseldorf). Il punteggio è stato di 0:2 (15:21, 18:21), negando a Ludwig il suo ottavo titolo tedesco. Nonostante la sconfitta, la folla di oltre 4000 spettatori le ha riservato un caloroso benvenuto. Al contrario, Müller e Tillmann hanno conquistato il loro terzo titolo consecutivo.

Gli organizzatori hanno deciso di onorare la lunga carriera di Laura Ludwig nel beach volley annunciando: "Verrà aggiunto il suo nome nella hall of fame". Nonostante la sconfitta, le prestazioni di Laura Ludwig durante il torneo hanno dimostrato la sua duratura passione per lo sport.

