Laura Dern ha fatto (più o meno) un cameo in 'White Lotus' Stagione 2

La star di "Jurassic Park" ha una piccola parte nella prima della seconda stagione dell'antologia drammatica di HBO Max "The White Lotus", nel ruolo della moglie separata di Dominic Di Grasso (Michael Imperioli) (CNN e HBO Max fanno entrambe parte della stessa casa madre, Warner Bros. Discovery).

I telespettatori (o gli ascoltatori, per così dire) hanno riconosciuto la Dern come la voce dietro il personaggio, che ha mandato a quel paese Di Grasso al telefono poco dopo l'arrivo di lui e dei membri della sua famiglia nel lussuoso resort White Lotus in Sicilia.

Lunedì la HBO Max ha confermato alla CNN la mossa di casting.

"The White Lotus" è una serie vincitrice di un Emmy, ideata dallo scrittore e creatore Mike White, incentrata su una catena di resort di lusso e sugli ospiti che la visitano, oltre che sul personale che gestisce la struttura. La prima stagione, presentata l'anno scorso, si è svolta alle Hawaii. Questa stagione ha spostato l'azione nell'Europa mediterranea.

In precedenza, White ha collaborato con la Dern nella serie HBO "Enlightened", nominata agli Emmy, andata in onda dal 2011 al 2013.

Laura Dern e Mike White in "Enlightened" (2011).

Mentre il personaggio della Dern in "White Lotus", Abby, sembra piuttosto arrabbiato e sembra che non si unirà alla sua famiglia nel loro soggiorno in Sicilia, è troppo presto per dire se apparirà o meno sullo schermo nella serie.

White ha l'abitudine di lavorare ripetutamente con i suoi attori preferiti: Molly Shannon, che ha recitato nel suo film del 2007 "Year of the Dog", è apparsa in ruoli minori sia in "Enlightened" che nella prima stagione di "The White Lotus".

Fonte: edition.cnn.com