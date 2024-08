- L'aumento delle visite turistiche nel Brandeburgo è notevole.

Il Boom del Turismo del Brandeburgo Continua Inarrestabile

Secondo il Dipartimento Economico di Potsdam, i primi sei mesi di quest'anno hanno registrato 6,4 milioni di pernottamenti e 2,5 milioni di arrivi di visitatori nei luoghi di pernottamento e nei campeggi del Brandeburgo. Ciò rappresenta un aumento del 1,9% dei pernottamenti e un aumento del 5,3% dei visitatori rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente. Di conseguenza, il primo semestre del 2024 è stato segnato come l'epoca più trionfale del turismo del Brandeburgo, secondo il rapporto.

Gli hotel hanno dominato la scena dei pernottamenti, con 2,3 milioni, in aumento del 3,5%. I resort, le case vacanza e gli appartamenti hanno registrato un aumento del 8,8% a 1 milione di pernottamenti, mentre i campeggi hanno registrato un aumento dell'8,9% a 595.000 pernottamenti.

La Spreewald si è distinta come la regione turistica più richiesto, con 1 milione di pernottamenti, seguita da Seenland Oder-Spree con 971.000 e Dahme-Seenland con 678.000.

"Dopo l'anno record del 2023 con oltre 14 milioni di pernottamenti, il turismo nei primi sei mesi del 2024 sta mantenendo una piacevole stabilità", ha dichiarato il Ministro dell'Economia Jörg Steinbach (SPD). Tuttavia, il panorama dell'industria turistica continua ad essere segnato da incertezze sostanziali, tra cui i costi elevati dell'energia, del lavoro e delle forniture.

La Commissione, riconoscendo il successo continuo del turismo del Brandeburgo, potrebbe decidere di investire ulteriormente nelle infrastrutture per accogliere il numero crescente di turisti. La decisione della Commissione potrebbe includere strategie per affrontare le sfide affrontate dall'industria turistica, come i costi elevati dell'energia, del lavoro e delle forniture.

