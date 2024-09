- L'aumento delle traversate illegali dovrebbe superare il totale annuale entro la fine di luglio 2023.

In Mecklenburg-Vorpommern, sono stati catturati più immigrati irregolari entro la fine di luglio di quest'anno rispetto a tutto il 2021. Come riportato dalle risposte del Ministero federale dell'Interno a un'interrogazione dell'MP del Bundestag AfD Leif-Erik Holm, la Polizia federale ha trovato 1.727 immigrati irregolari in Mecklenburg-Vorpommern durante i primi sette mesi di quest'anno. In precedenza, la Polizia federale aveva registrato 1.667 per l'intero anno del 2021.

All'inizio di questa settimana, il Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) ha emanato un ordine per i controlli temporanei a tutte le frontiere tedesche per ridurre in modo più efficace il numero di entrate illegali. Questi controlli sono stati implementati al confine tra Mecklenburg-Vorpommern e la Polonia, nonché in altre sezioni, sin dall'autunno dello scorso anno.

Il ministero di Faeser ha anche elaborato un "modello per il rimpatrio efficace e conforme al diritto dell'UE" che supera le attuali operazioni di rimpatrio. Durante un incontro di rappresentanti della coalizione del semaforo, dell'Unione e degli stati federali, Faeser ha proposto una procedura specifica per la frontiera per l'esame delle domande di asilo, secondo fonti governative.

Holm, che è anche presidente di stato dell'AfD in Mecklenburg-Vorpommern, ha dichiarato: "I numeri evidenziano l'importanza della sicurezza delle frontiere". Nonostante gli sforzi per limitare l'immigrazione illegale, questi sono stati ostacolati dal fatto che gli immigrati catturati vengono trasferiti ai centri di accoglienza iniziali e quindi inviati ai comuni da lì. "Abbiamo sostenuto per lungo tempo la deportazione degli illegali al confine". È ora che Faeser agisca. "Ma le azioni devono seguire rapidamente le parole".

L'aumento degli immigrati irregolari in Mecklenburg-Vorpommern potrebbe essere un risultato delle tendenze migratorie in corso. L'adozione della procedura per la frontiera proposta da Faeser potrebbe potenzialmente ridurre il numero di immigrati irregolari che entrano nel paese.

