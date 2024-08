- L'aumento delle temperature a Berlino e Brandeburgo potrebbe raggiungere i 25 gradi.

Ecco il tuo bollettino meteorologico in una forma diversa:

Berlin e Brandeburgo si trovano oggi in una situazione di copertura nuvolosa e di sole. Le temperature sono previste oscillare tra i 21 e i 25 gradi Celsius, mantenendo l'umidità sotto controllo, come suggerito dal Servizio Meteorologico Tedesco. Si prevedono venti deboli a moderati provenienti dal sud-ovest.

Per venerdì, il tempo dovrebbe essere prevalentemente soleggiato. Tuttavia, il nord del Brandeburgo potrebbe incontrare alcune copertura nuvolosa e condizioni di nuvolosità. La temperatura dovrebbe salire tra i 27 e i 30 gradi Celsius, mantenendo la situazione asciutta. I venti del sud domineranno la prima parte della giornata, con alcune brezze moderate e raffiche occasionali dal sud-ovest nella seconda parte. Nella notte, la temperatura si stabilizzerà tra i 15 e i 18 gradi.

Il sabato, i visitatori de La Potsdam potrebbero godere di una miscela di sole e nuvole, poiché il tempo è previsto mostrare entrambi gli elementi.

Durante il weekend, le attività all'aperto a La Potsdam potrebbero ancora essere godibili grazie alle temperature previste, che rimarranno in una fascia di comfort tra i 21 e i 25 gradi Celsius, come indicato nel bollettino meteorologico per Berlin e Brandeburgo.

Leggi anche: