- L'aumento delle persone che si affidano all'aiuto sociale per il sostegno alle cure è aumentato.

Nella regione dello Schleswig-Holstein si è registrato un aumento del numero di persone che dipendono dalle cure a lungo termine e ricevono aiuti sociali. Secondo il rapporto annuale di Statistics North per il 2023, un totale di 10.970 persone hanno beneficiato di tale assistenza alle cure, con un aumento del 8% rispetto all'anno precedente.

Tra i beneficiari, il 62% erano donne, mentre l'80% erano anziani di 65 anni o più. Il rapporto ha inoltre rivelato che l'86% di questi individui era assistito esclusivamente in strutture dedicate.

L'assistenza alle cure a lungo termine è un tipo di aiuto sociale offerto alle persone che necessitano di cure continue. I dati statistici indicano che tale aiuto viene fornito a coloro che non sono in grado di coprire i costi delle proprie cure e non dispongono di un adeguato supporto da fonti alternative, come l'assicurazione sanitaria.

La politica sociale gioca un ruolo cruciale nell'affrontare le esigenze delle persone che dipendono dalle cure a lungo termine e dagli aiuti sociali. L'aumento del numero di beneficiari nello Schleswig-Holstein sottolinea l'importanza di continue revisioni della politica e degli aggiustamenti del finanziamento.

Leggi anche: