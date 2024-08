L'aumento delle incidenze di furto di dati, spionaggio e sabotaggio costituisce una minaccia crescente per le imprese tedesche.

Le conseguenze degli attacchi hanno visto un picco storico dei danni, per un totale di 266 miliardi di euro. In precedenza, questa soglia era stata superata nel 2021 con 223,5 miliardi di euro.

Secondo le ricerche condotte dalle imprese criminali, la maggior parte delle aziende ha attribuito questi attacchi alle loro attività. Le agenzie di intelligence straniere sono state indicate come responsabili dal 20% delle imprese - un aumento significativo rispetto al 2023, quando solo il 7% delle aziende ha riconosciuto un simile coinvolgimento.

La Cina, secondo l'indagine, emerge come la principale fonte di attacchi contro l'economia tedesca: il 45% delle aziende danneggiate ha potuto individuare almeno un attacco alla Cina, come riportato da Bitkom. La Russia segue al secondo posto con il 39%. In modo interessante, gli attacchi provenienti da nazioni fuori dall'UE e dalla Russia nell'Europa orientale hanno registrato un aumento al 32%.

Le nazioni fuori dall'UE e dalla Russia nell'Europa orientale hanno anche registrato un aumento degli attacchi, che rappresentano il 32% del totale, superando così le cifre del 2023. Le aziende spesso lottano per categorizzare questi attacchi, in quanto rientrano nella categoria dei 'danni da altre fonti'.

