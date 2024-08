- L'aumento delle "giornate di caldo abbronzante" supera i 35 gradi in termini climatici.

Secondo il Climate Council, Turingia in Germania è una delle aree gravemente colpite dal cambiamento climatico. Questo impatto ha portato a un aumento della temperatura di 1,7 gradi Celsius nello stato rispetto ai livelli preindustriali, come riportato in una dichiarazione ottenuta da dpa. Una conseguenza significativa di questo aumento delle temperature è l'aumento dei giorni superiori a 35 gradi Celsius, spesso chiamati "giorni di calura estiva". Ad esempio, Jena ha registrato più di quattro volte il numero di tali giorni con temperature elevate. A Meiningen, situata nella Foresta di Turingia, questi "giorni di calura estiva" si sono verificati per la prima volta nel corso del periodo climatico attuale.

Le condizioni estreme e prolungate di calore rappresentano una minaccia seria per la vita umana, stressano i sistemi energetici e compromettono la affidabilità dell'infrastruttura sensibile. Anche un anno con precipitazioni significative, come il 2024, non può mitigare significativamente questo problema. Di conseguenza, l'azione aggressiva contro il cambiamento climatico nel paese è di fondamentale importanza.

Il Climate Council della Turingia comprende diversi scienziati tedeschi che forniscono consulenza al Ministero dell'Ambiente e dell'Energia nello stato.

La Turingia vanta un'economia e un settore di ricerca robusti e innovativi, secondo il Climate Council. Lo stato non dispone delle proprie risorse energetiche fossili, ma in partnership con la Sassonia ha la più alta irraggiamento solare nella Germania orientale, una risorsa che può contribuire all'aumento della fotovoltaica.

"Il percorso verso la neutralità climatica è più accessibile e veloce in Turingia rispetto ad altre regioni e le prospettive economiche dell'economia della Turingia sono superiori altrove", ha chiarito il Climate Council. Questo vantaggio competitivo può essere ulteriormente potenziato attraverso incentivi finanziari e strutturali per l'innovazione. Il prossimo periodo legislativo di cinque anni del parlamento dello stato è cruciale per la protezione del clima, secondo gli scienziati.

L'impatto grave del cambiamento climatico in Turingia ha portato allo stato a sperimentare una maggiore frequenza di "giorni di calura estiva", rendendo queste condizioni di calore estremo un evento abituale. Per mitigare queste minacce, il Climate Council della Turingia sottolinea l'importanza dell'azione aggressiva contro il cambiamento climatico, riconoscendo il potenziale della regione per guidare il modo con la sua economia robusta, il settore di ricerca innovativo e l'alta irraggiamento solare.

Leggi anche: