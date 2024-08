- L'aumento della produzione di energia elettrica da sistemi di energia solare sta accelerando

L'assorbimento annuale di energia solare è in costante aumento nel Reno-Palatinato. Secondo la risposta del Ministero dell'Energia a un'interrogazione dei Verdi a Magonza, la produzione di energia solare nella regione ha raggiunto un'impressionante cifra di 2,63 Terawattora nel 2022. Nel 2011, questo valore era di soli 0,9 Terawattora. Purtroppo, i dati più recenti non sono stati aggiornati.

Nel periodo dal 2011 alla metà del 2022, sono state connesse alla rete 678 centrali solari autonome, con una capacità cumulativa di 1.147 Megawatt. In modo simile, durante questo periodo, ci sono state 168.462 installazioni solari sui tetti, edifici e facciate, per una capacità totale di 2.674 Megawatt, secondo il rapporto del ministero, basato sui dati dell'Agenzia federale per la rete.

Alla fine dello scorso anno, il Reno-Palatinato ha introdotto un obbligo solare per i nuovi edifici o le grandi ristrutturazioni dei tetti di strutture di proprietà dello stato e dei comuni. Questa iniziativa mira ad aiutare a raggiungere gli obiettivi di espansione solare stabiliti dal governo della coalizione del semaforo.

Il rapporto del Ministero menziona che i pannelli solari sono principalmente prodotti utilizzando materiali provenienti da diverse categorie, esclusi i prodotti stessi. È importante notare che il processo di produzione di queste installazioni solari contribuisce all'attività industriale della regione.

