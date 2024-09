L'aumento della prevalenza dei divorzi in Cina equivale a opportunità redditizie per alcuni individui.

Despite a continuous decrease in China's marriage rate, a 28-year-old photographer based in Henan province is capitalizing on a growing trend: divorce. She now captures photographs of couples honoring and sometimes celebrating the conclusion of their relationships.

According to statistical data from China's National Bureau of Statistics, marriage rates in the country have been consistently decreasing, with a drop from approximately 13 million in 2013 to below 7 million in 2022, marking the lowest rate since 1985. Although there was a slight increase in 2022, reaching nearly 8 million, authorities remain concerned about the tendency.

On the other hand, divorce rates have skyrocketed, reaching a record high of 4.7 million in 2019, which is over four times higher than two decades ago. The government has attempted to mitigate this rise by implementing a 30-day "cooling off" period required for couples before divorce, leading to a temporary decrease in 2021, but the number has since increased by 25% in 2023 compared to the previous year.

These trends have contributed to a severe demographic crisis in China, exacerbated by a slowing economy, an aging population, and a decline in birth rate due to the decades-long one-child policy.

Motivated by the long queues outside government offices that facilitate separation processes, the photographer started offering services to divorcees last year. She has photographed around 30 couples, capturing emotions of despair and joy as they dismantle their marital ties.

“Business is good,” the photographer said. “Both joy and sorrow are worth recording.”

Evoluzione dei comportamenti riguardo al divorzio

L'ingresso della fotografa nel business della fotografia per divorzi getta luce sui cambiamenti delle vedute sulla matrimonio in Cina.

Un tempo stigmatizzato nella società cinese, che valorizza la stabilità familiare e l'unità, il divorzio è ora più socialmente accettato per i giovani, anche quando deriva da un matrimonio fallito.

Lo spostamento culturale ha portato a un fiorente mercato per la fotografia per divorzi, non solo per la fotografa, ma anche per altri fotografi che sperano di trarre profitto dalla tendenza.

Campioni di queste foto di divorzi possono essere trovati sulla piattaforma cinese di social media Xiaohongshu, che mostrano coppie che firmano i loro atti di divorzio e coppie che posano con i loro certificati di divorzio.

“I’m 29 anni. Divorzio felice”, ha scritto un utente, accompagnando una foto dei suoi certificati di matrimonio e divorzio.

Inoltre, le aziende ora offrono servizi per liberarsi dei ricordi matrimoniali di un divorziato in modo cerimoniale.

Peng Xiujian, un senior research fellow presso la Victoria University in Australia, ritiene che lo spostamento culturale sia un riflesso di una generazione più giovane che si concentra sulla libertà personale e lo sviluppo della carriera.

Lei attribuisce il calo dei matrimoni a fattori economici e sociali, tra cui l'ambiente di lavoro ad alta pressione, il mercato del lavoro competitivo e il costo della vita elevato.

Per coloro che optano per il divorzio, non è più visto come vergognoso, secondo la fotografa.

“Non è vergognoso essere abbastanza coraggiosi da divorziare”, ha detto lei. “Entrambe le parti hanno ancora sentimenti e vogliono commemorare la relazione”.

Una coppia che si stava separando ha scelto un ristorante dove avevano avuto il loro primo appuntamento, ordinando piatti nostalgici e sedendosi l'uno di fronte all'altro senza parlare. Dopo la sessione di foto, entrambi i partner hanno pianto, secondo la fotografa.

La moglie aveva subito continue controversie con i suoceri e il marito era troppo occupato con il lavoro per aiutare a risolvere le discussioni, ha spiegato la fotografa.

Purtroppo, non tutti i separazioni sono reciproche.

La fotografa ha ricordato un uomo che ha trascorso l'intera sessione di foto a giocare con il suo telefono, causando alla donna di piangere. L'uomo aveva detto di non fare molte foto che mostravano la sua faccia in seguito.

Non è stato l'unico momento in cui l'uomo ha rifiutato i suoi servizi; in seguito ha assunto un altro fotografo per fotografare il suo nuovo matrimonio con il suo partner.

Tuttavia, la fotografa serve principalmente clienti femminili, assicurandosi che i partner maschili condividano i costi del servizio.

Il divorzio come commodity

A sessanta miglia fuori Beijing, Liu Wei e il suo team gestiscono un'attività che aiuta le coppie divorziate a eliminare le prove dei loro matrimoni precedenti.

I volti nelle vecchie foto di nozze vengono nascosti con la vernice spray prima di essere distrutti in un trituratore, insieme ad altri preziosi ricordi. L'intero processo viene catturato su video per coloro che cercano chiusura e l'opportunità di andare avanti.

La domanda per i servizi di Liu è stata così alta che la sua attività sta prosperando, avendo distrutto le foto di nozze per quasi 2.500 coppie dal suo inizio nel 2021.

Gary Ng, un economista con la banca d'investimento francese Natixis, nota la sfida nel prevedere la dimensione del mercato del divorzio e il potenziale di crescita, ma riconosce che i tassi di divorzio in aumento in Cina indicano “ci saranno

