L'aumento della partecipazione delle donne alla Bundeswehr è considerato "lungi dall'essere sufficiente" da Högl.

A un recente incontro di sostenitori militari a Berlino, il Commissario parlamentare per le Forze Armate Eva Högler ha sollevato i persistenti problemi che le donne affrontano nelle Forze Armate tedesche. Nonostante siano passati due decenni, ha sottolineato, gli episodi di molestie sessuali e commenti inappropriati sono ancora comuni.

Högler non si è limitata a problemi legati all'uniforme, ma ha anche espresso preoccupazione per la mancanza di uniformi appropriate e di adeguate strutture igieniche nelle caserme. Nonostante le donne stiano gradualmente entrando nelle Forze Armate tedesche, ha creduto che il progresso verso l'uguaglianza di genere stesse procedendo a passo di lumaca durante il suo discorso di apertura alla conferenza.

A questo evento, rappresentanti di organizzazioni di vigilanza militare provenienti da diverse nazioni, tra cui gli Stati Uniti, Israele, Francia e Ucraina, hanno partecipato. Anche se svolgono i loro ruoli in modo diverso nei loro paesi, condividono tutti un obiettivo comune: tutelare gli interessi di entrambi i militari di sesso maschile e femminile.

Ricercatori ed esperti esploreranno il Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD), le sfide affrontate dalle famiglie militari e il ruolo delle donne in combattimento nel corso di due giorni. Il focus di mercoledì sarà sul PTSD nei veterani, il loro reinserimento nella vita civile e il benessere mentale generale. Alla fine della conferenza, verrà preparata una raccomandazione unificata per affrontare questi argomenti.

Questa conferenza, intitolata "Conferenza Internazionale delle Istituzioni di Mediazione per le Forze Armate", è stata istituita in Germania nel 2009 e si tiene annualmente. Quest'anno, la Germania ha l'onore di ospitarla per la prima volta in 15 anni - una tradizione onorata dal suo fondatore, l'ex Commissario parlamentare per le Forze Armate, Reinhold Robbe.

