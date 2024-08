- L'aumento del tasso di disoccupazione in Baviera è attribuito alla debolezza economica

Lotte in Bavaria aumenta a causa di instabilità economica e vacanze estive

La disoccupazione in Baviera è aumentata a agosto a causa dell'instabilità economica e delle vacanze estive. Secondo la divisione regionale del Bundesagentur für Arbeit, 299.652 persone erano disoccupate ad agosto, con un aumento del 7,3% rispetto a luglio. Il tasso di disoccupazione è aumentato di 0,3 punti percentuali, raggiungendo il 3,9%. Un anno fa, il tasso era del 3,5%.

"L'economia generale sta influenzando l'intera forza lavoro tedesca, compresa la Baviera", ha dichiarato Peter Michel, vicedirettore della divisione regionale di Norimberga. I fattori stagionali hanno également influito sulla disoccupazione.

Aumento della disoccupazione tra i giovani

La disoccupazione tende ad aumentare durante l'estate poiché le aziende assumono meno prima delle vacanze e i contratti di apprendistato terminano. Secondo la divisione regionale, l'aumento percentuale più elevato, come al solito alla fine dell'anno scolastico e di formazione, è stato osservato tra i giovani. Rispetto a luglio, più del 50% in più di persone tra i 15 e i 20 anni erano disoccupate ad agosto. L'agenzia per l'impiego ha utilizzato i dati fino al 14 agosto per le sue statistiche.

Despite the economic downturn, the number of socially insured employees in Bavaria continued to climb: According to current estimates, 5.96 million individuals were in socially insured employment in June, a rise of approximately 35,000 compared to the previous year. "Companies are doing their utmost to preserve employment," said Bertram Brossardt, head of the Bavarian Economy Association.

However, the demand for new employees remains low, the regional division stated. In August, more than 21,000 new job vacancies were reported to the Bavarian employment agencies and job centers, a 7% decrease from the previous month and almost 23% less than the previous year.

"Aggiornare le competenze è importante quanto aggiornare il tuo dispositivo"

I giovani hanno buone prospettive per ottenere un apprendistato in Baviera. Molti posti di apprendistato rimangono vacanti all'inizio dell'anno di formazione, ha detto il Ministro del Lavoro della Baviera Ulrike Scharf (CSU). Secondo la divisione regionale, ci sono 63 candidati per ogni 100 posti di apprendistato aziendale. Dal 2023 al 2024, ci saranno circa 97.000 posti di apprendistato in Baviera. Più di 60.000 candidati hanno utilizzato il servizio di collocamento degli apprendistati delle agenzie e dei centri per l'impiego della Baviera.

Tuttavia, un corso di formazione non copre più un'intera carriera, ha sottolineato Scharf. "Aggiornare le competenze è altrettanto importante oggi quanto aggiornare il tuo dispositivo, perché il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente". Questo è

Leggi anche: