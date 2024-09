L'aumento dei costi sta influenzando sempre più numerose polizze di assicurazione sanitaria esclusiva.

Più di otto milioni e mezzo di persone con assicurazione sanitaria privata in Germania potrebbero incontrare aumenti significativi delle tariffe nell'anno in arrivo. La maggior parte di questi assicurati, circa due terzi, può aspettarsi un aumento medio del 18%. Aumenti ancora più elevati, come il 30%, non sono rari. Circa due terzi dei circa 8,7 milioni di assicurati integrativi saranno interessati da questi aggiustamenti. Gli assicurati verranno informati delle nuove tariffe nelle prossime settimane. La maggior parte dei fornitori di servizi attuerà questi cambiamenti a partire dal 1° gennaio, sebbene alcuni, come DKV, lo faranno fino al 1° aprile.

La causa di questa modifica, secondo la "Süddeutsche Zeitung", sono le spese crescenti delle assicurazioni sanitarie private (ASL). Questa cifra è aumentata del 13,5% lo scorso anno, in parte a causa dei trattamenti ospedalieri ritardati durante la pandemia di COVID-19 che ora vengono affrontati. "I trattamenti ospedalieri sono i principali fattori di costo", afferma Florian Reuther, direttore dell'associazione ASL. Le spese per i benefici hanno anche registrato un aumento quest'anno.

Il testo afferma che solo alcune compagnie assicurative eviteranno questo aumento di prezzo. La maggior parte, tuttavia, procederà con gli aumenti delle tariffe. Circa un terzo dei loro clienti non sarà interessato, mentre altri subiranno un impatto più significativo.

La vasta maggioranza (più del 90%) della popolazione tedesca è protetta da un'assicurazione sanitaria pubblica. Nel settore privato, i civili, come i dipendenti pubblici e i loro familiari, nonché i lavoratori autonomi e i dipendenti ad alto reddito, costituiscono circa il 53% della popolazione assicurata privatamente.

Data l'aumento delle spese dalle assicurazioni sanitarie private a causa delle spese crescenti e dei trattamenti ritardati durante la pandemia di COVID-19, molti assicurati potrebbero aver bisogno di consigli su come gestire questi aumenti delle tariffe. Poiché la maggior parte dei fornitori attuerà questi cambiamenti a partire dal 1° gennaio, le persone dovrebbero iniziare a considerare i loro piani finanziari di conseguenza. Inoltre, coloro che sono interessati da aumenti più elevati potrebbero trarre beneficio dal cercare consigli professionali su opzioni assicurative alternative o strategie per mitigare l'impatto.

