L'Associazione tedesca delle assicurazioni (GDV) sta rivedendo le categorie locali per le polizze assicurative per auto, che potrebbero influire sui premi per circa 10 milioni di automobilisti. Le prestazioni scadenti di Offenbach e Berlino in queste classificazioni suggeriscono un probabile aumento dei premi per la metà dei conducenti interessati, mentre l'altra metà potrebbe assistere a una diminuzione. Tuttavia, circa 33 milioni di proprietari di auto non subiranno alcun cambiamento.

A livello nazionale, l'evaluazione di 49 distretti con 4,7 milioni di conducenti mostra un peggioramento delle loro classificazioni. Al contrario, 59 distretti, simili a quelli con classificazioni peggiori, trarranno beneficio dalle categorie regionali migliorate per coperture complete e parziali, come annunciato dalla GDV.

L'entità dei danni causati dagli incidenti in un determinato distretto determina la sua classificazione in queste categorie. Il fattore critico è dove il veicolo è registrato, non dove si è verificato il danno. Per le compagnie assicurative, le categorie regionali della GDV costituiscono uno dei vari fattori utilizzati per calcolare i premi.

Nel periodo di studio attuale, Offenbach si è classificata come il distretto con i peggiori record di danni, seguita da vicino da Berlino, entrambe con danni causati dagli incidenti circa il 40% superiori alla media. Di conseguenza, sono state classificate nella peggiore categoria regionale 12 per l'assicurazione della responsabilità civile. Rispetto alle grandi città con più di 300.000 abitanti, Berlino ha il più alto totale di danni.

Al contrario, il distretto di Elbe-Elster nel Brandeburgo ha i migliori record di danni, con danni causati dagli incidenti del 30% inferiori alla media, secondo la GDV. Inoltre, molti distretti di registrazione hanno migliorato la loro posizione in Baviera. "Qui, 24 distretti e quasi ogni quarto conducente ottiene una classe più favorevole", è stato riferito.

Le compagnie assicurative possono implementare queste classificazioni immediatamente per i nuovi contratti e a partire dal prossimo anno assicurativo per quelli esistenti. Tuttavia, le categorie regionali non sono obbligatorie per il calcolo dei premi.

Queste classificazioni possono comportare notevoli variazioni nei premi assicurativi a seconda della regione. Ad esempio, l'assicurazione della responsabilità civile per una VW Passat guidata da una persona single di 45 anni con un chilometraggio annuale di 15.000 chilometri è, in media, più che doppia a Berlino-Mitte rispetto alla città dell'East Frisia di Emden. Nel distretto di Berlino di Nikolassee, i premi assicurativi per questa simulazione sono circa un terzo più alti rispetto al vicino comune del Brandeburgo di Kleinmachnow.

