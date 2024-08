L'aumento dei casi nel "archivio segreto" della Corte Suprema, con decisioni imminenti su prestiti studenteschi, elezioni, aborto e cambiamenti climatici.

**Un tempo, le nostre estati erano effettivamente gradevoli," ha dichiarato Kagan a un gruppo di giudici in California, esprimendo delusione per il numero eccessivo di ricorsi d'urgenza. "Siamo scivolati in un'abitudine di gestirne troppi."

Questa abitudine ha portato a un significativo aumento del carico di lavoro del Supremo in casi d'urgenza.

In futuro prossimo, la Corte Suprema dovrà affrontare sfide immediate ai provvedimenti di Biden per ridurre il debito degli studenti e minimizzare le emissioni di gas serra dalle centrali elettriche. Inoltre, la Corte dovrà decidere se l'Arizona, uno stato cruciale per le elezioni, può richiedere la prova della cittadinanza americana a migliaia di votanti prima delle elezioni. Inoltre, infuria un dibattito sulla richiesta di Biden che i centri di pianificazione familiare che ricevono fondi federali forniscano referral per l'aborto su richiesta.

Questi casi vengono generalmente gestiti più rapidamente sul "docket ombra" della Corte, rispetto al docket regolare che richiede mesi per completare i memoriali, le udienze orali e formulare opinioni ufficiali. Tuttavia, gli esiti possono avere conseguenze concrete nel mondo reale, nonostante si occupino di questioni strettamente legali.

"Questa estate è stata sorprendentemente impegnativa per i ricorsi d'urgenza, sia per quanto riguarda il volume che l'importanza," ha notato Steve Vladeck, analista della Corte Suprema di CNN e professore alla Georgetown University Law Center. "La Corte sta essentially invitando questi casi a causa delle decisioni d'urgenza di impatto che emette."

Vladeck, autore di "The Shadow Docket: How the Supreme Court Uses Stealth Rulings to Amass Power and Undermine the Republic," ha espresso la sua convinzione che ci sia una disconnessione tra le dichiarazioni dei giudici che esprimono preoccupazione e il loro comportamento nei confronti di queste domande.

"Date le circostanze, la Corte è costantemente disponibile a concedere il sollievo d'urgenza in situazioni che non ha prioritizzato, e non c'è praticamente alcun svantaggio nel fare queste richieste, sembra che il campo di battaglia legale sia aperto agli avvocati aggressivi," ha dichiarato Vladeck.

Attualmente, ci sono 18 casi d'urgenza in attesa di una decisione della Corte, anche se 13 di questi sollevano preoccupazioni legali simili.

Senza ulteriori richieste d'urgenza, Vladeck prevede che la Corte supererà i suoi carichi estivi passati, compreso l'estate tumultuosa del 2020 in cui i giudici hanno gestito numerosi casi controversi legati al Covid-19.

L'ultimo ordine d'urgenza della Corte è stato emesso venerdì, bloccando una proposta dell'amministrazione Biden per rafforzare le protezioni dei diritti civili per gli studenti transgender e incinte. La regola, opposta da 10 stati conservatori, proibisce la discriminazione basata sull'identità di genere.

Sotto l'influenza di una serie di decisioni dei tribunali inferiori, questa norma è ora sospesa in circa la metà del paese.

La decisione della Corte Suprema, breve e non firmata, ha offerto alcune spiegazioni per l'azione, affermando che non era in grado di separare le disposizioni contestate da quelle non direttamente contestate. Tuttavia, i critici hanno suggerito che l'ordine di tre pagine potrebbe contribuire solo a ulteriori confusioni.

La giudice Sonia Sotomayor, la liberal senior della Corte, ha criticato la "decisione troppo ampia," scrivendo che ha "negato" ai residenti negli stati querelanti la guida sui loro diritti.

Quattro mesi fa, la Corte è sembrata indicare una direzione opposta in un caso che riguardava il rigido divieto di cure gender-affirming dell'Idaho. La Corte ha permesso allo stato di applicare temporaneamente la legge. Tre giudici conservatori hanno espresso insoddisfazione per l'imposizione da parte dei tribunali inferiori di un ordine più ampio del necessario - un argomento che la Corte ha respinto nel caso della regola di Biden.

Mentre gli argomenti complessi e politici emergono sul docket d'urgenza questo mese, la Corte è stata talvolta lenta nel risolvere le controversie.

Da metà del 2023, la Corte impiega circa 20 giorni, in media, per affrontare i casi d'urgenza significativi (esclusi i casi di pena di morte). Tuttavia, ci sono voluti 25 giorni per risolvere una sfida d'urgenza alla regola transgender di Biden.

Sono passati 29 giorni da quando la West Virginia ha presentato diverse domande per bloccare le regole sulla centrale elettrica di Biden. In questo caso, gli stati repubblicani e i gruppi industriali sostengono che l'Agenzia per la protezione ambientale dovrebbe costringere le centrali elettriche esistenti e quelle a gas naturale a ridurre o catturare il 90% delle loro emissioni di gas serra entro il 2032. Una decisione in questa questione potrebbe essere annunciata già questa settimana.

Il Dipartimento dell'Istruzione ha richiesto ai giudici di revocare un ordine del tribunale che impedisce un'iniziativa di Biden per ridurre i pagamenti mensili dei prestiti studenteschi e accelerare la cancellazione dei prestiti - una promessa cardine della sua campagna presidenziale del 2020. L'esito di questo caso potrebbe anche materializzarsi nei prossimi giorni.

Infine, in una disputa che dovrebbe essere risolta nei prossimi giorni, il Partito Repubblicano ha chiesto alla Corte Suprema di consentire all'Arizona di applicare la richiesta di documentazione della cittadinanza americana per i votanti. Questo caso potrebbe essere uno dei molti casi legati alle elezioni che arriveranno alla Corte Suprema in un'elezione presidenziale straordinaria. Alcuni Repubblicani, compreso Trump, hanno falsamente accusato un voto diffuso legato all'immigrazione nel paese illegalmente.

È possibile che la Corte Suprema possa spostare alcuni di questi conflitti pendenti sul docket regolare quando la Corte si riunirà di nuovo in ottobre per un nuovo termine di nove mesi, programmando gli argomenti e consegnando le opinioni formali.

Negli ultimi anni, alcuni dei casi più significativi della Corte sono partiti dal docket d'urgenza.

In giugno, la Corte ha emesso una decisione 5-4, bloccando un piano dell'amministrazione Biden per ridurre la fumo e l'inquinamento dell'aria, in un caso portato davanti a loro sul docket d'urgenza.

La pratica di spostare i casi d'urgenza sul docket regolare è diventata più comune negli ultimi anni, e spesso viene vista come una reazione alle critiche. Tuttavia, ha anche i suoi pro e contro.

Durante una conferenza giudiziaria a Sacramento a fine luglio, Kagan ha espresso preoccupazioni riguardo all'azione affrettata della corte nell'affrontare la richiesta dell'Idaho di attuare una regola dell'amministrazione Biden che obbliga i pronto soccorso a eseguire aborti se la salute della donna incinta è a rischio. Al momento in cui il caso è arrivato alla Corte Suprema per l'argomentazione, i dettagli erano ancora incerti, poiché vengono generalmente stabiliti dalle corti inferiori.

La corte ha infine rimandato il caso alle corti inferiori a fine giugno, rimandando una revisione dei problemi legali sottostanti.

Despite some justices' reluctance to solve emergency cases before all the involved questions have been thoroughly addressed, there are instances when it's necessary, Kagan pointed out. This is particularly true when a lower court has halted a law or policy on a nationwide scale.

“It’s a complicated matter figuring out how to deal with the rising number of emergency petition cases,” she said. “Increasingly, it’s not just the argued cases, but also this behind-the-scenes work that makes up the Supreme Court’s docket.”

CNN’s Ella Nilsen was a contributor to this report.

