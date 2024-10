L'aumento dei casi critici tra i minori trasgressori della legge in Bassa Sassonia è più che raddoppiato.

Entro la fine del 2023, sono stati censiti in Bassa Sassonia oltre 195 giovani delinquenti con un'intensa fedina penale al di sotto dei 21 anni, rappresentando un notevole aumento rispetto alla cifra dell'anno precedente di 108. Il Ministero dell'Interno di Hannover ha evidenziato che questo significativo aumento non era attribuibile a un aumento delle attività criminali.

I dati della polizia indicavano un notevole aumento del numero di tali delinquenti in quel periodo. Alla fine del 2023, erano stati registrati 195 individui, un notevole aumento rispetto al conteggio dell'anno precedente di 83 nel 2019, 70 nel 2020 e 84 nel 2021.

In maggioranza, questi delinquenti erano maschi, sebbene anche 9 donne o giovani donne fossero presenti nella lista. Un portavoce del ministero ha attribuito gli sforzi della polizia nel rintracciare i gruppi criminali giovanili e nell'ottimizzare i loro protocolli interni e la raccolta dei dati per l'aumento rapido dei numeri.

Il portavoce ha chiarito che l'aumento dei numeri non era solo un riflesso di un cambiamento nella dinamica del crimine. I delinquenti intensivi sono persone che vengono classificate come aventi un alto potenziale criminale a causa della loro estesa storia criminale, di un alto volume di crimini in un breve periodo di tempo o di un caso individuale particolarmente grave.

Parallelamente, il Ministero dell'Interno della Bassa Sassonia mantiene un registro di delinquenti intensivi adulti di età superiore ai 21 anni. Purtroppo, poiché i dati per questa nuova lista non sono ancora stati analizzati, non è possibile condurre un'analisi delle tendenze in questo momento.

Secondo i dati recenti, alla fine del 2023 sono stati segnalati 151 uomini e 9 donne adulti come delinquenti multipli o intensivi. Il ministero non ha fornito informazioni sulla loro fascia di età e sulla natura dei crimini. Tuttavia, è stato confermato che i delinquenti intensivi erano diffusi in tutta la Bassa Sassonia, senza che alcuna zona particolare emergesse come un significativo focolaio di attività criminali.

