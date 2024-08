In fase di Istruzione, Miglioramento delle Competenze o rafforzamento delle capacità - L'aumento degli apprendisti nel settore artigianale sassone è stato notevole.

Quest'anno nell'artigianato sassone abbiamo assistito a un significativo aumento sia di uomini che di donne che si iscrivono a tirocini rispetto all'anno scorso. Come dichiarato dalla Camera degli Artigiani di Dresda, la zona di Dresda ha registrato un aumento del 6,2% dei nuovi contratti di formazione artigianale rispetto all'anno precedente. Sono stati firmati un totale di 1.994 nuovi contratti all'inizio del nuovo periodo di formazione, a confronto dei 1.877 dell'anno scorso. Si tratta del quarto anno consecutivo di crescita del numero di apprendisti.

Andreas Brzezinski, CEO della Camera degli Artigiani di Dresda, ha commentato: "Questa tendenza indica che le imprese sono fortemente impegnate nella formazione e che i giovani vedono l'artigianato nella regione come un'area interessante per l'istruzione e l'economia, offrendo molte opportunità". Ha aggiunto che i ritardatari hanno ancora la possibilità di iniziare un tirocinio artigianale, poiché alcune imprese sono ancora alla ricerca di apprendisti adatti per l'anno di formazione in corso.

Le imprese artigiane a Meißen, Bautzen, Görlitz, Sassonia Svizzera-Osterzgebirge e nella capitale dello stato di Dresda supportano i tirocini in oltre 80 professioni.

Tendenze simili nella Sassonia sud-occidentale

Quest'anno, la regione di Chemnitz ha stipulato un totale di 1.939 contratti di formazione in 96 diverse professioni artigiane, continuando l'aumento dei contratti di formazione, come riferito dalla Camera degli Artigiani di Chemnitz. L'aumento percentuale rispetto all'anno scorso, quando sono stati stipulati 1.884 contratti, è del 2,9%.

Ancora una volta, la meccatronica per veicoli con 410 nuovi contratti di formazione si classifica tra le prime 5 professioni preferite, seguita da elettronica (153), meccanici di impianti per la climatizzazione e la ventilazione (127), falegnami (93) e verniciatori (76). Tra gli apprendisti ci sono 390 donne e 1.549 uomini. Quest'anno sono stati assegnati 207 contratti di formazione anche ai diplomati delle scuole superiori.

Attualmente, lo scambio di posti di formazione della Camera degli Artigiani elenca ancora 464 apprendistati vacanti, consentendo alle imprese di pubblicizzare le loro posizioni aperte. Il presidente della Camera degli Artigiani, Frank Wagner, ha notato che i numeri potrebbero essere ancora più favorevoli se questi numerosi posti vacanti fossero riempiti. In modo sorprendente, c'è ancora una carenza di lavoratori qualificati.

In risposta all'aumento dell'interesse per l'artigianato, numerous businesses in Dresden are also involved in the Manufacture of crafts, further investing in training to meet this demand. This surge in apprenticeships is not limited to Dresden, as Southwestern Saxony has also seen a rise in training contracts in professions like vehicle mechatronics and electronics.

