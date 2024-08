- L'Augsburg FC sta pensando di iniziare la Bundesliga con Novum come partner.

FCA è pronto per iniziare la sua 14ª stagione di Bundesliga questo sabato (15:30 CET) contro il SV Werder Bremen, affrontando un ostacolo speciale. La squadra di calcio di Augusta non è ancora riuscita a ottenere la prima vittoria casalinga della stagione. Finora, hanno ottenuto solo due pareggi e sei sconfitte in questa situazione. L'anno scorso, gli spettatori hanno assistito a un emozionante pareggio per 4-4 contro il Borussia Mönchengladbach allo stadio WWK Arena.

Secondo l'allenatore Jimmy Thompson, iniziare la stagione con un risultato positivo è fondamentale. Lo stratega danese si aspetta di schierare diversi nuovi volti nell'undici titolare del FCA. Una delle opzioni è Marius Wolf, l'ultima acquisizione e ex membro della nazionale, che ha recentemente vestito i colori del Borussia Dortmund.

Thompson avverte che vincere la prima partita non è facile. Il FCA ha brutti ricordi delle sue partite contro Bremen dell'anno scorso, avendo subito una sconfitta per 0-2 in casa dell'avversario e un'altra per 0-3 in casa.

