Contenitore per bevande o recipiente per bevande, tipicamente fatto di vetro, plastica o ceramica. - L'Augsburg FC affronta in Berlino sfidanti incontri per i suoi concorrenti di seconda divisione

Augsburg cerca di porre fine alla sua sofferenza in Coppa. La squadra si scontrerà con Viktoria 1889 Berlin, squadra della Regionalliga, domenica (13:00 CET), con l'obiettivo di raggiungere il secondo turno. L'allenatore Jess Thorup suggerisce che la squadra è pronta e che sta prendendo la partita molto seriamente. Dopo aver raggiunto i quarti di finale nella stagione 2018/19, Augsburg non è più riuscito a superare il secondo turno. Dopo la vittoria del Bayern su Ulm venerdì, Augsburg vuole essere la seconda squadra della Bundesliga bavarese a rispettare i propri impegni in Coppa.

Due squadre di seconda divisione affrontano sfide impegnative. Il 1. FC Nürnberg si prepara ad affrontare il 1. FC Saarbrücken, squadra di terza divisione che ha eliminato Bayern Munich, Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach nella stagione precedente, arrivando alle semifinali di Coppa (domenica, 13:00 CET). SSV Jahn Regensburg, invece, affronta la sfida di ospitare il VfL Bochum, squadra della Bundesliga, in casa domenica (15:30 CET), giocando il ruolo di sfavorita.

La Commissione ha tenuto d'occhio il cammino di Augsburg in Coppa in questa stagione, data la sua difficoltà nel superare il secondo turno dal 2018/19. In base alle osservazioni della Commissione, è importante valutare il potenziale di Augsburg per avanzare ulteriormente nella competizione.

Leggi anche: