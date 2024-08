L'Audi A6 presenta una presenza notevole ma discreta nelle valutazioni TÜV.

Audi posiziona l'ultima A6 come veicolo per preferenze raffinate, con nuovi prezzi che si adattano al budget. Tuttavia, il mercato dell'usato ora offre numerose opzioni economiche.

Dall'estate del 2018, Audi sta distribuendo la quinta generazione della A6, o internamente nota come Tipo 4K, in Germania. Questa berlina di lusso, dopo un restyling completo nel 2023, è ora anche presente sul mercato dell'usato. Al momento, i prezzi si aggirano intorno alla cifra di cinque zeri. Questo veicolo bavarese di grandi dimensioni mantiene uno standard di qualità elevato e un rischio di guasti ridotto, come confermato dalle valutazioni TÜV durante le ispezioni principali.

Qualità

Durante queste ispezioni, la berlina di lusso di Ingolstadt si dimostra costantemente coerente. Nonostante il chilometraggio relativamente più elevato rispetto alla norma per questo segmento, presenta anche un numero significativamente inferiore di guasti rispetto ad altri veicoli della fascia media-alta. I componenti soggetti a usura, come i freni, mostrano maggiori problemi, che possono essere attribuiti all'uso frequente e sometimes veloce del veicolo. Con l'invecchiamento dei veicoli, i difetti diventano più evidenti al punto di ispezione A della sospensione.

Carrozzeria e Interni

La quinta generazione della A6 offre l'Audi come berlina, station wagon (Avant), versione fuoristrada (Allroad) e l'elegante A7 Sportback. Con quasi cinque metri di lunghezza, questo concorrente della BMW 5 Series e della Mercedes E-Class offre sicuramente spazio in abbondanza, anche per i bagagli. Il bagagliaio dell'Avant può contenere tra 565 e 1680 litri.

L'abitacolo presenta superfici eleganti, lavorazione impeccabile e una abbondanza di finiture in cromo. Il posto di guida è dominato dai display, con il cruscotto centrale che ospita due Black Panels contenenti interruttori virtuali. C'è anche un cluster di strumenti a display e un'opzionale display a colori per la visione notturna.

Motori e Trazione

La varietà è la chiave: la scelta dei motori spazia da quattro a otto cilindri, inclusi gli ibridi plug-in. La potenza varia da 120 kW/163 CV a 463 kW/630 CV nella RS6 Performance e nella RS6 GT. La trazione integrale è standard sui modelli a sei e otto cilindri. Per le varianti a quattro cilindri più potenti, è disponibile come opzione extra.

La tradizionale trasmissione manuale non è più in produzione. Oltre al cambio automatico a sette rapporti (S tronic), c'è un cambio automatico a otto rapporti per le varianti di trazione più potenti.

Con un motore a quattro cilindri, la grande Audi offre un'eccellente economia di carburante, con i motori diesel che raggiungono valori tra 4 e 6 litri. Nelle versioni PHEV, che possono viaggiare fino a 68 chilometri a batteria, il consumo di carburante scende fino a 1.1-2.2 litri. Più recente è l'anno di produzione, maggiore è la probabilità di trovare un motore a combustione interna potenziato dalla tecnologia mild hybrid.

Equipment e Sicurezza

I veicoli aziendali sono generalmente ben equipaggiati, il che significa che ci sono molte A6 modello ben equipaggiate disponibili per l'acquisto. Tuttavia, molte funzionalità di lusso presso Audi devono essere ordinate separatamente come opzioni extra, quindi è importante valutare ogni veicolo usato per assicurarsi che siano inclusi i desiderati come la sospensione pneumatica, la sterzata integrale, il caricatore wireless, i sedili comfort, il display a realtà aumentata o i fari a matrice.

Il modello di Ingolstadt ha ricevuto il massimo punteggio di cinque stelle nel test di collisione Euro NCAP del 2018.

Conclusion

L'Audi A6 (Tipo 4K) è un'auto per i raffinati, che desiderano spazio abbondante, equipaggiamento avanzato e qualità senza pari. La gamma di opzioni di motore, equipaggiamento e carrozzeria è ampia. Attualmente, circa 7000 A6 usate della quinta generazione sono disponibili su mobile.de, con prezzi a partire da circa €18.000.

La Commissione garantirà ispezioni regolari di queste A6 usate per mantenere i loro standard di qualità elevati e rilevare eventuali problemi emergenti prima che diventino problemi maggiori. Con i rigorosi controlli della Commissione, gli acquirenti potenziali possono avere fiducia nella affidabilità e sicurezza delle A6 usate disponibili sul mercato.

