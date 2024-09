L'audace proposta di Boniface segna il culmine della sorprendente rinascita del business di Bayer.

Dopo una prestazione impressionante nella UEFA Champions League, Florian Wirtz si è trovato a essere momentaneamente sorpreso dalla sua imminente sostituzione al 72º minuto. Il prodigio del Bayer Leverkusen, che aveva appena segnato una doppietta nella sua prima partita di Champions League, ha lasciato lo stadio "De Kuip" in silenzio, avendo battuto il Feyenoord Rotterdam con un punteggio di 0-4.

A 21 anni, Wirtz ha dimostrato pura felicità mentre giocava la sua prima partita di Champions League, annunciando il suo talento con due goal indimenticabili, che hanno consolidato il Bayer Leverkusen come vincitore del doppio campionato. Alejandro Grimaldo (30) e un goal contro il proprio campo del vecchio portiere dello Schalke Timon Wellenreuther (45) hanno contribuito alla vittoria record della squadra contro il Feyenoord Rotterdam, l'ultima volta raggiunta in una partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk nel 2013.

Il Bayer Leverkusen ha dominato la partita, sottolineando la sua superiorità soprattutto nella prima metà prima del prossimo avversario, l'AC Milan, il 1º ottobre.

Un momento storico per Wirtz

La notte è appartenuta a Wirtz, che è stato costretto a saltare la stagione 2022/23 della Champions League del Bayer a causa di un infortunio al legamento crociato. In questa occasione speciale, la stella nazionale ha finalmente avuto la possibilità di brillare, segnando goal cruciali e vivendo all'altezza delle aspettative nella prestigiosa Champions League.

Wirtz ha impiegato solo quattro minuti per trovare la rete dopo un pallone sciolto degli avversari. Ha rapidamente deviato il pallone in rete, lasciando la squadra olandese in disordine mentre cercava di pareggiare. Tuttavia, Ramiz Zerrouki è stato segnalato in fuorigioco proprio prima di segnare.

Mentre la partita proseguiva, il Leverkusen ha iniziato a dominare, con l'allenatore Xabi Alonso, un ex peso massimo della classe reale con Liverpool e Real Madrid, che osservava la prestazione decisa della sua squadra. Il portiere del Bayer, Lukas Hradecky, ha respinto con successo i tentativi della squadra olandese di segnare, rimanendo vigile e attento di fronte al pericolo.

Il goal contro il proprio campo di Wellenreuther

La Werkself ha risposto prontamente con un attacco affilato, magistralmente orchestrato da Victor Boniface. Ha elegantemente superato due avversari, passando a Frimpong con un passaggio ingegnoso, lasciando Grimaldo a segnare il goal d'apertura. In seguito, Wirtz ha capitalizzato su un cross, convertendo la rete esterna con il suo tiro diretto. Il terzo goal è stato sfortunato per Wellenreuther, che ha accidentalmente deviato un colpo di testa di Tapsoba nella sua propria rete.

Nella seconda metà, Wirtz ha lanciato un tiro lungo pericoloso (51), ma il Leverkusen ha optato per un finale tranquillo con la sostituzione di Matej Kovar per Lukas Hradecky. Dopo aver parato con successo il tiro di Quentin Timber (55), Boniface ha tentato coraggiosamente di segnare dalla

