- L'audace approccio tattico di Kompany sta incontrando resistenza da Friburgo.

Impavido come il bronzo, Vincent Kompany. Impiegando una strategia offensiva audace e schierando la stella della nazionale tedesca Joshua Kimmich in un ruolo ibrido inventivo, il nuovo allenatore del Bayern ha ottenuto una vittoria contro lo SC Freiburg nel suo debutto allo stadio Allianz Arena. La vittoria per 2-0 (1-0) e il perfetto inizio a sei punti del Bayern nella Bundesliga erano ampiamente meritati. Harry Kane ha trasformato un calcio di rigore (38º minuto), e Thomas Müller, il miglior marcatore della storia del Bayern, ha sigillato la vittoria da sostituto (78º). In added time, Lucas Höler ha fallito un calcio di rigore per lo Freiburg.

Il primo gol della stagione di Kane, che ha ricevuto il premio 'Kicker' come miglior attaccante per i suoi 36 gol nella stagione precedente, si è rivelato un momento cruciale della partita. Il calcio di rigore ha riacceso il dibattito mai risolto sulla mano nell'area di rigore e sull'applicazione del VAR (Video Assistant Referee).

Cosa è successo? Kane ha vinto un duello aereo con Max Rosenfelder, colpendo il braccio del difensore dello SC. L'intenzione del difensore era incerta, ma il suo braccio era esteso. L'arbitro Christian Dingert, 44 anni, ha esaminato l'incidente dal lato del campo e ha segnalato il calcio di rigore. I giocatori e l'allenatore dello SC Freiburg, Julian Schuster, hanno reagito con shock. Kane è rimasto composto, ha calciato il rigore e lo ha trasformato, il suo sesto in Bundesliga. Il Bayern ha faticato contro la tenace resistenza dello SC Freiburg prima del gol di Müller. E come! Müller ha controllato il pallone con il piede destro, ha superato il suo avversario in area e ha segnato con il sinistro.

"Avendo i giocatori offensivi in campo"

Il Munich Arena ha assistito a un calcio divertente, coinvolgente e ad alta energia. Kompany ha cercato di mettere in scena uno spettacolo per i tifosi del Bayern nel suo primo match casalingo da allenatore. Di conseguenza, ha strutturato la sua squadra di conseguenza. "È una partita in casa - e dobbiamo avere i nostri giocatori offensivi in campo", ha dichiarato il 38enne belga prima della partita sul servizio di streaming DAZN.

Kane, Musiala, Gnabry, Olise, Tel - quella era la forza offensiva. Dietro? Dayot Upamecano e Min-jae Kim, che hanno nuovamente guadagnato la fiducia di Kompany come difensori centrali, spesso operando da soli. Kimmich non ha assunto il suo ruolo tradizionale di terzino destro; invece, ha giocato spesso centralmente davanti alla difesa, avanzando come Raphael Guerreiro. Le formazioni tattiche utilizzate sotto Thomas Tuchel sono fuori con Kompany a Monaco.

Recordman Müller al 710º appearances per il Bayern

Questo ha rappresentato una sfida significativa per la squadra avversaria. Una settimana dopo la vittoria per 3-1 contro il VfB Stuttgart, lo SC Freiburg ha faticato a trovare il suo gioco offensivo. Dopo un calcio di punizione di Vincenzo Grifo, Lukas Kübler ha tentato un tiro - Manuel Neuer ha parato (57º), e un tiro di Patrick Osterhage (60º) è stato

