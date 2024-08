- L'attuazione di queste iniziative ambientali potrebbe potenzialmente salvare la Terra.

Circa un decennio fa, le iniziative a livello mondiale puntavano in alto: entro il 2050, non dovrebbero essere più emessi gas serra dannosi per il clima. Ci restano più di vent'anni, ma la strada per raggiungere questo obiettivo è lunga e difficile. I governi, le corporation e le società hanno cercato di ridurre le emissioni attraverso incentivi e regolamentazioni per un po' di tempo. Non mancano strategie, programmi e azioni, ma nessuno può prevedere con certezza quanto contribuiranno effettivamente.

Un team internazionale di ricercatori si è recentemente immerso in questo problema per la prima volta. Hanno analizzato quasi 1500 politiche relative al clima di 41 paesi implementate tra il 1998 e il 2022.

I risultati sono preoccupanti: in gran parte dei casi, queste politiche non hanno un impatto sostanziale, secondo i ricercatori che hanno pubblicato i loro risultati sulla rivista "Science". Solo in 69 casi si sono verificate riduzioni significative di CO2. Alla ricerca hanno contribuito ricercatori del Potsdam Institute for Climate Impact Research e del MCC in Germania, nonché loro colleghi di Oxford, Parigi e Victoria in Canada.

L'azione per il clima efficace si basa su una miscela

L'analisi dello studio utilizza i dati dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e trova che una combinazione di politiche funziona meglio per il clima. Questo è particolarmente efficace per le misure di sussidio e regolamentazione popolari. In circa il 70% dei casi, le riduzioni delle emissioni sono dovute ad almeno due o più strumenti.

I miglioramenti più significativi sono stati realizzati nel settore dell'edilizia, seguito dai trasporti, dall'industria e dall'elettricità. La combinazione di misure è particolarmente efficace quando include uno strumento di prezzo, come le tasse sull'energia, i prezzi del CO2 o il commercio di emissioni. Tuttavia, ci sono anche altre misure che contribuiscono all'effetto quando combinate. Ad esempio, le misure informative, come le etichette di neutralità climatica, secondo lo studio.

Purtroppo, non è possibile quantificare l'impatto individuale di ciascuna misura nel pacchetto totale. Possono amplificare o ridurre l'impatto a favore del clima.

La Germania brilla nei trasporti

Gli studiosi suggeriscono di adattare i pacchetti di misure ai diversi settori. Nel settore dell'industria e dell'elettricità, il fissaggio dei prezzi è particolarmente efficace, mentre nei trasporti e nell'edilizia, le misure di conversione sono più adatte.

Lo studio cita il Regno Unito come esempio positivo. Lì, l'introduzione di un prezzo del carbonio per i generatori di potenza britannici nel 2013, insieme a una serie di altre misure di controllo e incentivi, ha portato a una riduzione delle emissioni negli anni successivi. Osservazioni simili sono state fatte dai ricercatori in Cina. Anche lì, il governo si è basato su un prezzo del carbonio, ma ha anche ritirato i sussidi dall'industria fossile e investito in fonti energetiche sostenibili ed efficienti.

Secondo lo studio, la Germania si distingue in un settore impegnativo: i trasporti. All'inizio del 2000, il paese ha registrato le più grandi riduzioni delle emissioni grazie al settore dei trasporti. I prezzi più alti nel traffico su strada a causa della riforma dell'eco-tassa (1999) e del pedaggio per i camion (2005) hanno portato a una riduzione delle emissioni di gas serra.

Le misure promettenti non bastano

I risultati offrono speranza da un lato: "Se i leader politici si concentrassero di più sui metodi efficaci che abbiamo identificato, potremmo assistere a riduzioni delle emissioni più significative in futuro", suggerisce il rapporto dello studio.

Tuttavia, gli autori mettono in guardia sul fatto che queste misure sono lontane dall'essere sufficienti. Entro il 2030, i paesi hanno un divario di 23 gigatonnellate di CO2 equivalenti da colmare. Anche se i paesi potessero ripetere i loro successi passati, gli sforzi dovrebbero essere notevolmente aumentati per colmare il divario delle emissioni, concludono i ricercatori.

La Commissione, riconoscendo i risultati preoccupanti, ha già intrapreso una serie di passi per garantire che le strategie di azione per il clima efficaci identificate nello studio siano implementate in modo più efficace. Ciò include l'adattamento dei pacchetti di misure ai diversi settori e l'evidenziazione dell'uso degli strumenti di prezzo in certi settori.

L'implementazione di queste strategie efficaci potrebbe potenzialmente portare a riduzioni delle emissioni più significative, come suggerito dallo studio, ma gli autori avvertono che queste misure da sole non sono sufficienti a colmare il divario delle emissioni attuali entro il 2030.

