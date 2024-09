L'attuazione a lungo termine di strategie nazionali di prevenzione del suicidio non ha notevolmente ridotto i decessi.

Aiuto disponibile se tu o qualcuno di tua conoscenza sta lottando con idee suicide o preoccupazioni per la salute mentale. Negli USA: Chiama o invia un SMS al 988, la Linea di crisi per il suicidio. A livello globale: L'Associazione internazionale per la prevenzione del suicidio e Befrienders Worldwide offrono dettagli di contatti per i centri di crisi in tutto il mondo.

L'ultimo messaggio di testo di Raj era rivolto al suo compagno di laboratorio del college riguardo alla suddivisione dei compiti per i compiti a casa.

“Non mi sembra che tu stia dicendo che ti occuperai delle domande 1-15 se hai intenzione di toglierti la vita un'ora dopo”, ha detto Mehta, 29 anni, attivista per la salute mentale e la prevenzione del suicidio di Arlington, Virginia. Aveva le certificazioni per il Primo soccorso in salute mentale - un programma nazionale che insegna a riconoscere, comprendere e reagire ai segni di disturbi psicologici - ma ha detto che suo fratello non aveva mostrato segni premonitori.

Mehta ha spiegato che le persone spesso puntavano il dito contro di lei per la morte di Raj, dato che avevano convissuto durante la pandemia di COVID-19 mentre Raj frequentava le lezioni online. Altri l'hanno criticata per non aver riconosciuto il suo dolore con le sue competenze.

Ma Mehta ha sostenuto: “Agiamo come se fossimo esperti di tutto ciò che la prevenzione del suicidio ha da offrire. Abbiamo trovato alcune soluzioni piuttosto buone per una parte del problema, ma siamo ignari del resto”.

La morte di Raj è avvenuta durante molti anni di tentativi infruttuosi per ridurre i tassi di suicidio a livello nazionale.

Negli ultimi due decenni, le autorità federali hanno presentato tre piani nazionali per la prevenzione del suicidio, compreso uno annunciato ad aprile.

La prima strategia, presentata nel 2001, si concentrava sull'affrontare i fattori di rischio per il suicidio e si basava su interventi tradizionali.

La strategia successiva suggeriva di stabilire e attuare protocolli uniformi per l'identificazione e l'assistenza alle persone a rischio di suicidio con supporto post-cura e continuità delle cure.

La strategia più recente si basa sui suoi predecessori e include un piano d'azione federale che promuove l'esecuzione di 200 azioni nei prossimi tre anni, come la priorità alle popolazioni particolarmente colpite dal suicidio, come i giovani neri e i nativi americani e gli alaskani.

Despite these evolving plans, suicide rates increased in most years from 2001 to 2021, according to the CDC. Preliminary data for 2022, the most current statistics available, reveals deaths by suicide increased an additional 3% compared to the previous year. CDC experts predict the final number of suicides in 2022 will surpass this year's rate.

Suicide rates in rural states, such as Alaska, Montana, North Dakota, and Wyoming, have generally been twice those in urban areas, according to the CDC.

In spite of these consistently disheartening numbers, mental health professionals insist the national strategies aren’t the issue. Instead, they argue, funding, adoption, and implementation of these policies have been slow. This sluggishness was exacerbated by the COVID-19 pandemic, which negatively impacted mental health across society.

A consensus of national experts and government officials agrees the strategies have not gained widespread acceptance, yet they contend even essential tracking of suicide deaths isn’t universal.

Surveillance data is vital for driving healthcare quality improvement and has proved helpful in addressing cancer and heart disease. However, it hasn't been utilized in the study of behavioral health issues like suicide, argued Michael Schoenbaum, a senior mental health services consultant at the National Institute of Mental Health.

“We view handling behavioral health problems differently than physical health problems”, Schoenbaum said.

Without reliable statistics, researchers can't uncover patterns in who dies by suicide most frequently, examine which prevention strategies are effective, and determine where prevention resources are most needed.

Many states and territories prohibit connecting medical records to death certificates, Schoenbaum explained. However, the National Institute of Mental Health is working with a few other organizations to document this information for the first time in a public report and database scheduled for release by year's end.

Additionally, the inconsistent implementation of strategies is challenging, as federal and local funding fluctuates, and not all suicide prevention tactics work in every state or municipality due to challenging geographical conditions.

Wyoming, where a few hundred thousand residents are scattered across a vast, rugged landscape, consistently records some of the nation's highest suicide rates.

State officials have endeavored to address the state's suicide problem for many years, said Kim Deti, a spokesperson for the Wyoming Department of Health.

However, deploying services, like mobile crisis teams, a central element of the latest national strategy, is challenging in a large, sparsely populated state.

“We're not quitting the fight, but strategies that make sense in some geographical areas might not work in states like ours”, she said.

Lack of implementation isn't exclusively a state and local government concern. Despite evidence suggesting that screening patients for suicidal tendencies during medical appointments helps avert disaster, healthcare providers are not obligated to do so.

Many physicians find suicide screening daunting due to time constraints and insufficient training, and because they're uncomfortable discussing suicide, said Janet Lee, an adolescent medicine specialist and associate professor of pediatrics at the Lewis Katz School of Medicine at Temple University.

“It's absolutely terrifying and astounding to think if something is a matter of life and death, why wouldn't somebody probe about it?” she said.

The use of other measures has also been inconsistent. Crisis intervention services are crucial to the national strategies, yet many states haven't developed standardized systems.

Emanating fragmentation, crisis management systems like mobile crisis units differ from location to location, be it state or county. Some of these units employ telehealth, others operate round the clock, while others function from 9 to 5, and some even rely on local law enforcement for responses instead of mental health professionals.

Similarly, the emerging 988 Suicide & Crisis Lifeline encounters comparable, substantial hurdles.

Solo il 23% degli americani conosce il numero 988, e c'è una notevole confusione riguardo alle situazioni che richiedono una chiamata al 988, come evidenziato da un recente sondaggio condotto dalla National Alliance on Mental Illness e da Ipsos.

La maggior parte degli stati, territori e regioni tribali non ha ancora garantito il finanziamento a lungo termine per il 988, reso disponibile a livello nazionale lo scorso luglio e che ha ricevuto circa $1,5 miliardi di aiuti federali, secondo la Substance Abuse and Mental Health Services Administration.

Anita Everett, direttore del Center for Mental Health Services all'interno della SAMHSA, sta guidando una campagna di sensibilizzazione per promuovere il sistema.

In alcuni stati, come il Colorado, vengono adottate misure innovative. Il governo statale ha introdotto incentivi finanziari per intraprendere iniziative di prevenzione del suicidio e altri protocolli di sicurezza del paziente attraverso il programma di pagamenti incentivanti per la qualità degli ospedali dello stato. Ogni anno, questo programma concede circa $150 milioni agli ospedali per il Distinguished Performance. Nel corso dell'ultimo anno, 66 ospedali hanno migliorato positivamente le cure per i pazienti che lottano con pensieri suicidi, secondo Lena Heilmann, direttore dell'Office of Suicide Prevention presso il Colorado Department of Public Health and Environment.

Gli esperti prevedono che altri stati seguiranno l'esempio del Colorado.

Nonostante i progressi lenti, Mehta vede potenziali sviluppi positivi nella nuova strategia e nel piano.

Anche se è troppo tardi per salvare Raj, "indirizzare i determinanti sociali della salute mentale e del suicidio e investire in luoghi in cui le persone possono cercare aiuto molto prima di una crisi, mi dà speranza", ha detto Mehta.

Questo articolo è stato compilato da KFF Health News, un centro nazionale di giornalismo che produce reportage completi su questioni di salute e fa parte delle principali funzioni dellaKFF, un'organizzazione indipendente per la ricerca sulla politica sanitaria, i sondaggi e il giornalismo.Cheryl Platzman Weinstock's reporting is supported by a grant from the National Institute for Health Care Management Foundation.*

Despite Mehta's certifications in Mental Health First Aid, her brother showed no warning signs of mental health concerns before his suicide. Implementing uniform protocols for identifying and addressing individuals at risk for suicide could potentially reduce suicide rates, according to the second national suicide prevention strategy.

