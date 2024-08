L'attuale rating di approvazione di Putin raggiunge un minimo storico.

Dopo l'incursione ucraina nella regione russa di Kursk, l'insoddisfazione verso il governo e il Presidente Vladimir Putin tra la popolazione russa sta aumentando. Le informazioni dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) indicano questa tendenza, facendo riferimento a sondaggi di due istituzioni di sondaggio russe controllate dallo stato. Tenendo conto che queste istituzioni sono di proprietà del governo e utilizzate dal Cremlino a scopo di propaganda, i loro risultati vanno presi con un pizzico di sale.

Un recente rapporto della fondazione "Public Opinion" con sede a Mosca ha rivelato che il 28% dei russi nutre risentimento o insoddisfazione per le azioni del governo. Inizialmente, la cifra era del 18% alla fine di luglio. L'ISW evidenzia nel suo rapporto che il malcontento del governo russo non era così alto dal novembre 2022, quando il Cremlino ha avviato un'operazione di mobilitazione che ha ricevuto critiche estese dal pubblico.

Il WZIOM, un istituto di sondaggio statale, ha riferito che i tassi di approvazione di Putin sono diminuiti di 3,5 punti percentuali al 73,6% tra il 12 e il 18 agosto - un significativo passo indietro dalla fase iniziale dell'invasione su larga scala della Russia in Ucraina nel febbraio 2022. Il 19 agosto, il WZIOM ha rivelato che i tassi di approvazione erano ulteriormente diminuiti al 72,4%. Tuttavia, circa tre quarti dei russi rimangono favorevoli alle iniziative politiche di Putin.

Nel suo rapporto, l'ISW specifica che i sondaggi di queste due istituzioni "non forniscono una rappresentazione accurata dell'umore effettivo nella società russa". Tuttavia, i sondaggi suggeriscono che il Cremlino è costretto a riconoscere un aumento del malcontento interno dalla fase iniziale dell'avanzata ucraina nella regione di Kursk. L'ISW ipotizza inoltre che il Cremlino potrebbe cercare di riconoscere questo malcontento in modo limitato per evitare accuse di indifferenza nei confronti delle preoccupazioni della società russa riguardo all'incursione ucraina.

Crescita dei sostenitori della guerra

Il 19 agosto, l'istituto di sondaggio russo indipendente Levada ha reso noti i risultati di un sondaggio sulle prospettive della guerra in Ucraina. Secondo questi risultati, il sostegno incondizionato alle azioni militari russe in Ucraina è rimasto stabile dall'inizio della guerra, attestandosi al 78%. La ricerca ha rilevato che il numero di pacifisti è diminuito dell'8% al 50%, mentre la fazione che sostiene la prosecuzione del conflitto è aumentata del 7% al 41%.

L'istituto Levada è l'unica istituzione di sondaggio indipendente in Russia. Tuttavia, i suoi sondaggi incontrano scetticismo a causa della repressione politica e della sorveglianza, che potrebbe scoraggiare le persone dall'esprimere i loro veri punti di vista. Di conseguenza, i risultati distorti prevalgono, fallendo nel fornire una rappresentazione accurata delle convinzioni della società. Inoltre, il Levada potrebbe essere soggetto a coercizione statale, che potrebbe ulteriormente erodere la credibilità dei suoi risultati.

