- L'attuale mostra Friedrich a Greifswald sta riscuotendo una notevole popolarità

Con una partecipazione significativa, è stato inaugurato a Greifswald uno speciale evento per celebrare il 250º compleanno di Caspar David Friedrich. Il famoso dipinto "Le scogliere bianche di Rügen" è stato finalmente esposto nel suo luogo di nascita, un'opera riconosciuta come una delle sue opere più importanti. Le precedenti mostre speciali a Hamburg e Berlino, che hanno esposto i lavori più popolari del pesante della Romanticismo tedesco, hanno attirato grandi folle di visitatori.

Prima dell'apertura della mostra "Luoghi di nostalgia", Greifswald ha visto la riunione di circa 300 appassionati, come riferito dal sindaco Stefan Fassbinder all'agenzia di stampa tedesca. La coda si estendeva fino al mercato. A causa della grande folla e dei limiti di spazio della mostra, l'accesso è stato limitato a un piccolo numero di visitatori per volta.

1.600 visitatori nelle prime ore della nuova mostra

Nelle prime ore, sono stati contati 1.600 visitatori, con alcuni ospiti che hanno dovuto aspettare fino a un'ora. "Questa folla era composta da famiglie, turisti e ospiti della città", ha detto Fassbinder. L'enorme attesa per la mostra speciale è evidente, ha aggiunto. "È una mostra educativa che getta luce sul lavoro dell'artista".

Nato il 5 settembre 1774 a Greifswald, Caspar David Friedrich, however, ha dipinto le sue "scogliere bianche" non sulla costa del Baltico, ma in Sassonia. Il Museo d'Arte di Winterthur, in Svizzera, dove il dipinto è normalmente esposto, ha gentilmente prestato il dipinto ai musei tedeschi per l'anno del compleanno di Friedrich.

Greifswald sta sfruttando questa celebrazione del 250º compleanno per organizzare vari eventi e mostre speciali. "Luoghi di nostalgia" sarà visibile fino al 6 ottobre. L'apertura ufficiale della domenica è stata segnata come un grande festival del museo dallo Staatliches Museum Pomerania, con ingresso gratuito.

Altri appassionati d'arte sono rimasti colpiti dalla spessore dei dépliant che descrivono la mostra, fornendo informazioni aggiuntive sui lavori di Caspar David Friedrich. Le nuove porte della sala espositiva, di spessore adeguato per la grande folla, hanno garantito un ingresso sicuro e controllato.

