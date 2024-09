L'attuale controversia olimpica avanza verso la fase successiva

Dopo i Giochi Olimpici di Parigi, c'è ancora un'opportunità per la medaglia di bronzo per la ginnasta statunitense Jordan Chiles, che si batte per il titolo nel Tribunale Federale Svizzero. La lotta non riguarda più le frazioni di punti, ma le differenze di frazioni di secondo.

Chiles sta contestando la medaglia di bronzo nella ginnastica artistica al corpo libero, a seguito di una disputa con il Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS). La Federazione di Ginnastica degli Stati Uniti e il Comitato Olimpico degli Stati Uniti sono al suo fianco.

Il TAS ha respinto ulteriori appelli dopo aver concesso l'appello della Romania, portando alla perdita della medaglia di Chiles nel corpo libero a favore di Ana Barbosu. Chiles sostiene di aver avuto il diritto di presentare il suo caso.

Durante la decisione del corpo libero del 5 agosto, la squadra statunitense ha presentato un reclamo contro la valutazione di Chiles. Dopo la revisione delle immagini, la giuria ha riconosciuto un elemento e ha aumentato il punteggio di difficoltà, portando Chiles al terzo posto. Tuttavia, questa decisione è stata presa dopo che le classifiche erano già state annunciate, causando a Barbosu di celebrare il suo terzo posto con la bandiera rumena.

Procedimento Decisionale Lungo

La federazione rumena ha quindi presentato un ricorso al TAS, sostenendo che la squadra statunitense aveva richiesto la correzione fuori dal limite di un minuto. Il TAS ha concordato e ha considerato la correzione non valida a favore di Chiles.

La Federazione di Ginnastica degli Stati Uniti ha presentato nuove prove video, sostenendo che il reclamo era stato comunicato dopo 47 secondi e successivamente dopo 55 secondi. Purtroppo, queste prove sono state ignorate dal TAS, portando Chiles a presentare ricorso al Tribunale Federale. Il processo decisionale potrebbe protrarsi per mesi o addirittura anni.

Chiles rimane appassionata allo sport, continuando a lottare per la giustizia e il suo diritto di competere. Nonostante il lungo procedimento decisionale nel Tribunale Federale Svizzero, rimane impegnata nella ricerca della giustizia nella disputa per la medaglia di bronzo.

