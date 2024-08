L'attuale clima economico in Germania è cupo.

Al gran galà, le vibrazioni positive generano ancora più positività. Potrebbe succedere o meno, nessuno sa esattamente perché. Analogamente, l'atmosfera nell'economia tedesca è attualmente tetra come non lo era da tempo.

Normalmente, l'umore viene valutato utilizzando l'Indice di Clima degli Affari Ifo. Ogni mese, circa 9.000 imprese vengono interpellate per conoscere le loro opinioni sulla situazione attuale e le previsioni per i prossimi sei mesi. L'attuale figura è di 86,6, che si traduce in: non sta succedendo nulla. Non era così basso da febbraio e non si prevede un miglioramento.

Le imprese che si occupano di beni di investimento sono quelle più vocali riguardo alle loro lamentele, il che è particolarmente preoccupante. Quando queste imprese sono di buon umore, spesso scatenano una reazione a catena nell'economia - vengono acquistate macchine, aumenta la produzione futura, portando alla crescita. Clemens Fuest, direttore dell'Istituto Ifo di Monaco, afferma: "L'economia tedesca sta scivolando ulteriormente in questa crisi di stagnazione".

Anche i consumatori, il cui reddito sta aumentando notevolmente, non stanno contribuendo all'economia - stanno risparmiando invece di spendere, a causa delle preoccupazioni per le difficoltà future. L'unica cosa che potrebbe realmente rivitalizzare l'economia ora è la domanda internazionale per i prodotti tedeschi. Nonostante tutte le controversie e le crisi, l'economia globale sta andando piuttosto bene, con un tasso di crescita previsto di circa il tre percento per quest'anno.

Prospettive cupe

Purtroppo, molto poco di questa crescita sta avendo un impatto in Germania. Anche se la Germania produce veicoli di alta qualità con motori a benzina e diesel, non è un leader mondiale nella mobilità elettrica, che sta diventando sempre più cruciale. In sintesi: non c'è recessione, ma non c'è nemmeno progresso.

Le statistiche per il secondo trimestre del 2024, rese note dall'Ufficio Federale di Statistica, confermano questo. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'economia è diminuita dello 0,1 percento. Si potrebbe dire: e allora? Non stavamo male lo scorso anno. È vero, ma la domanda è: questo trend continuerà se stiamo diminuendo o almeno non crescendo, mentre quasi tutti gli altri stanno crescendo?

Lo scorso mese, il Fondo Monetario Internazionale ha classificato la Germania all'ultimo posto tra tutti i principali paesi industriali nella sua prospettiva economica. Ciò è dovuto in parte ai prezzi dell'energia particolarmente elevati per la Germania e in parte alla dipendenza dell'export tedesco, che ne risente quando ci sono interruzioni nel commercio globale a causa di dazi o problemi nella catena di fornitura.

Ma è anche questione della Germania stessa. Più ottimismo non è tutto, ma sarebbe utile se l'atmosfera migliorasse abbastanza per far sì che le imprese abbiano il coraggio di investire e i consumatori spendano.

