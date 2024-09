L'attuale amministrazione francese mette da parte momentaneamente i risultati delle recenti elezioni

Dopo il voto maggioritario di sinistra, la Francia assiste a un cambiamento verso un governo più conservatore. Undici settimane dopo le elezioni parlamentari inaspettate, il Presidente Emmanuel Macron ha nominato 39 membri del governo. Tra questi, sei individui hanno opinioni conservatrici, con il Ministro dell'Interno Bruno Retailleau che spicca come figura di spicco. In precedenza, Retailleau ha servito come leader della fazione senatoria del Partito Repubblicano e ora assume il suo nuovo ruolo.

L'ex Ministro Europeo Jean-Noël Barrot assume il ruolo di Ministro degli Esteri, con una forte convinzione sulla condivisione del debito nell'UE. Il suo vice, Benjamin Haddad, responsabile delle relazioni franco-tedesche e anch'egli Ministro Europeo, lo affianca. Il Ministero dell'Economia è stato affidato ad Antoine Armand, un stretto collaboratore di Macron di 33 anni.

Nonostante il blocco di sinistra abbia ottenuto la maggioranza nei sondaggi, è rappresentato da un solo Ministro, Didier Migaud. In precedenza, Migaud ha servito come deputato socialista e ha diretto l'autorità per la trasparenza, ora assume il ruolo di Ministro della Giustizia. Diversi politici di sinistra hanno rifiutato le offerte del Primo Ministro conservatore Michel Barnier a causa delle divergenze politiche.

Gli uomini occupano posizioni chiave

Il Ministro della Difesa Sébastien Lecornu e il Ministro della Cultura Rachida Dati mantengono i loro incarichi. Anche Catherine Vautrin, proveniendo dal campo conservatore e precedentemente Ministro del Lavoro, assumerà ora la carica di Affari Regionali.

L'uguaglianza di genere formale è stata rispettata, con 20 uomini e donne che assumono incarichi, compreso il Primo Ministro. Tuttavia, i ruoli più influenti sono occupati da uomini. Almeno tre membri del governo, tra cui Dati, hanno origini nordafricane, con Othman Nasrou pronto ad assumere il ruolo di Segretario di Stato per la Lotta al Discriminismo.

È degno di nota che nessuno dei potenziali candidati presidenziali si unirà al governo. Pesi politici come il Ministro dell'Interno Gérald Darmanin e il Ministro dell'Economia Bruno Le Maire non sono più coinvolti, avendo lasciato il governo. Il leader della fazione conservatrice Laurent Wauquiez ha anche rifiutato il Ministero dell'Economia.

L'opposizione ha espresso delusione. La leader della fazione di destra populista Marine Le Pen ha criticato il governo, sostenendo che non rispecchia il desiderio di cambiamento espresso dai votanti. Il rivale di sinistra Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ha definito la linea-up né legittima né promettente. Il leader del Partito Socialista Olivier Faure ha descritto il governo come reazionario e irrispettoso della democrazia.

Richiesta di presentazione rapida del bilancio

La prima riunione del Consiglio dei Ministri è prevista per il pomeriggio di lunedì. Barnier è atteso per presentare la sua dichiarazione di governo all'Assemblea Nazionale il 1° ottobre. Inoltre, la proposta di bilancio per il 2025 deve essere presentata entro questa data per essere esaminata e approvata entro la fine dell'anno.

Barnier ha sottolineato l'assenza di aumenti fiscali generali nei suoi piani. Intende affrontare questioni come l'immigrazione e la sicurezza interna, temi tipicamente affrontati dai populisti di destra.

Il partito di destra estrema Rassemblement National (RN) ha sorprendentemente mancato la maggioranza nelle elezioni parlamentari anticipate, contrariamente alle previsioni dei sondaggi. Ora, il RN si trova nella posizione di "re del fare o disfare", poiché la sopravvivenza del governo di Barnier dipende dal sostegno o dall'opposizione del RN ai voti di sfiducia.

Il lungo processo di formazione del governo è stato dovuto alla complessa dinamica della maggioranza tra il partito di Macron, i Repubblicani (47 su 577 seggi nelle elezioni parlamentari anticipate di luglio) e i populisti di destra di Le Pen. Poiché i risultati delle elezioni hanno lasciato la Francia in uno stallo politico, un governo di transizione è stato in carica per più di due mesi. L'Assemblea Nazionale è attualmente divisa in tre blocchi ostili: la sinistra, l'ex blocco di governo liberale e i populisti di destra di Le Pen.

