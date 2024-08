- L'attuale amministratore delegato di Sinsheim intende assumere il ruolo di presidente per il Hoffenheim FC.

L'attuale sindaco di Sinsheim, Jörg Albrecht, è attualmente l'unico candidato alla carica di presidente di TSG 1899 Hoffenheim, come dichiarato dal club di calcio professionistico stesso. In precedenza, la squadra, sostenuta dal patron Dietmar Hopp, è stata temporaneamente gestita da Simone Engelhardt, dopo che Kristian Baumgaertner aveva lasciato l'incarico per motivi di salute all'inizio di luglio.

Engelhardt ha causato un po' di trambusto alcune settimane dopo con un rimpasto del personale. TSG ha detto addio al loro manager a lungo termine Alexander Rosen, e due direttori - Denni Strich (che se ne andrà il 31 ottobre) e Jan Mayer (che cambierà posizione) - non continueranno nei loro ruoli. L'unico individuo a rimanere è il legale del club, Markus Schutz, che ha rejointo d'estate.

L'incontro dei membri del 2 settembre (ore 19:00) a Sinsheim eleggerà il nuovo presidente del club. Il 55enne Albrecht, che lascerà il suo incarico in città il 31 agosto, ha dichiarato: "Sinsheim deve molto a TSG Hoffenheim. Vorrei restituire qualcosa". Ha aggiunto: "Le recenti discussioni sono state caratterizzate da un grande rispetto. Sono grato di aver ricevuto il sostegno da diverse parti".

