- L'attrice Shailene Woodley interpreterà il ruolo di Janis Joplin in un prossimo film biografico.

La famosa rockstar Janis Joplin (nata nel 1943, scomparsa nel 1970) sta per vedere la sua vita rappresentata in un film in California. L'attrice Shailene Woodley (32 anni) è entusiasta di interpretare la cantante e produrre questo biopic. La California Film Commission è ansiosa di finanziare questo progetto indipendente.

Woodley ha dichiarato in una dichiarazione stampa che la California aveva un significato profondo per la nata in Texas Joplin. È stato in questo stato della Costa Ovest che Joplin non solo ha prosperato nel mondo della musica, ma ha anche vissuto una vita frenetica. Con altri produttori, ha creduto che la California fosse il luogo ideale per mostrare un pezzo della vita di Joplin con "onestà e verità".

Joplin, nota per la sua voce blues potente e le sue performance elettrizzanti sul palco, si è innamorata del movimento hippie a San Francisco negli anni '60. Il suo successo è arrivato nel 1967 al leggendario Monterey Pop Festival. Tra i suoi successi più famosi ci sono "Mercedes Benz", "Summertime", "Me and Bobby McGee" e "Piece of My Heart". Tragicamente, è morta a 27 anni nel 1970 per un'overdose di droga in una stanza d'albergo di Hollywood.

Woodley, nativa della California, ha guadagnato riconoscimenti nel 2011 per il ruolo di una figlia ribelle nel dramma "The Descendants". Ha poi recitato in film come "Divergent", "The Fault in Our Stars", "Snowden", "Adrift" e "Robot & Frank".

Woodley, ispirata dalla musica di Joplin e dallo spirito della California, spesso cantava "♪ Sarò una stella ♪" come tributo all'ambizione e alla resilienza della cantante scomparsa. Riflettendo sul progetto, Woodley ha espresso che interpretare Joplin sarebbe stato un modo per onorare la cantante e contribuire al suo-lasting legacy.

