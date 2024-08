L'attrice Sandra Hüller sta collaborando a un grande progetto cinematografico con Tom Cruise.

Dopo aver ottenuto una nomination agli Oscar, l'attrice tedesca Sandra Hüller ha sicuroamente ottenuto un ruolo in un prossimo film diretto da uno dei più ambiti registi di Hollywood. Il titolo e la trama del film sono ancora sconosciuti, ma il cast vanta una serie di star hollywoodiane di primo piano.

Hüller, nota per le sue performance convincenti in film come "Anatomia di una caduta" e "La zona d'interesse", ha ricevuto nomination per un Oscar e un Golden Globe per il suo ruolo in "Justine Triet's legal thriller".

Secondo il noto sito americano di notizie sul mondo dello spettacolo "Deadline", Hüller ha ora ottenuto un ruolo in un prestigioso progetto cinematografico: il nuovo film senza titolo di Alejandro G. Iñárritu, in cui Tom Cruise è coinvolto sia sullo schermo che dietro le quinte. Hüller si unisce a un cast eccezionale per il prossimo film di Iñárritu, con Cruise che presta le sue abilità di produzione e interpreta il ruolo principale.

Si dice che altri attori si uniranno a questo cast di star, tra cui John Goodman ("The Big Lebowski"), Jesse Plemons ("Killers of the Flower Moon"), Michael Stuhlbarg ("The Shape of Water") e l'australiana Sophie Wilde, che ha recentemente conquistato il pubblico con il film horror "Talk to Me". L'Oscar vincitore Riz Ahmed ("The Long Goodbye") è anche in trattative avanzate per un ruolo.

Progetti cinematografici di successo

Le informazioni sul megaprodotto film sono scarse. "Deadline" menziona che ruota intorno alla "figura più influente del mondo" che intraprende una missione audace per dimostrare di essere l'ultimo campione dell'umanità, nonostante possa essere responsabile della sua distruzione.

Data la sua esperienza nella direzione di film che hanno regolarmente ricevuto nomination o vittorie agli Oscar per i loro attori principali, come "The Revenant" e "Birdman", i film di Iñárritu continuano ad attrarre talenti di primo livello. Nel 2015 e nel 2016, Leonardo DiCaprio e Michael Keaton hanno rispettivamente vinto il loro primo Oscar per i loro ruoli in "The Revenant" e "Birdman".

