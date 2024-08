- L'attrice Sandra Hüller cattura il centro della scena al fianco di Tom Cruise sullo schermo.

L'attrice tedesca Sandra Hüller ("Anatomia di una caduta") si unirà a Tom Cruise, star di Hollywood. Lo ha confermato la rivista cinematografica americana "Deadline".

Nata a Suhl, Hüller collaborerà con la star di "Mission: Impossible" sotto la direzione del regista messicano Alejandro González Iñárritu ("The Revenant", "Birdman"). Altri attori di spicco nel cast includono John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons e Sophie Wilde. Sono in corso trattative anche con il vincitore dell'Oscar Riz Ahmed.

Sandra Hüller fa il grande passo a Hollywood - Titolo del film da definirsi

Il progetto di Iñárritu, vincitore di quattro Oscar, è in fase di produzione, ma il titolo del film remains un segreto. Secondo "Deadline", la trama ruota intorno al tentativo dell'uomo più potente del mondo di impedire un disastro che ha involontariamente scatenato.

Hüller ha ricevuto una nomination all'Oscar come Miglior Attrice quest'anno per la sua interpretazione nel dramma francese "Anatomia di una caduta". Ha anche recitato nel dramma britannico "The Zone of Interest", che ha vinto l'Oscar per il Miglior Film Straniero.

Al momento, è possibile vederla nella commedia DDR "Due a uno". Tra i prossimi progetti internazionali in fase di sviluppo ci sono il film di fantascienza "Project Hail Mary" con Ryan Gosling e "Late Fame" con Willem Dafoe.

