L'attrice Reese Witherspoon si avventura nel genere thriller della letteratura, collaborando con l'autore Harlan Coben.

Pioniera del cinema e magnate dei media ha annunciato sui social media in un mercoledì che si unirà al celebre romanziere Harlan Coben per scrivere un thriller a quattro mani.

"Sono entusiasta di rivelare che mi unirò al #1 autore di bestseller, @harlancoben, per il mio primo thriller mai scritto!" ha scritto in un post su Instagram accanto a una foto di sé e Coben.

"Come fan sfegatata del lavoro di Harlan, non posso credere che abbia accettato di co-scrivere un romanzo con me. Sono la persona più persuasiva della Terra o questa idea di libro è semplicemente irresistibile?! Probabilmente entrambe! Non vedo l'ora che tu possa immergerti in esso!"

La vincitrice del Premio Oscar ha anche dato un'anteprima del libro ancora senza titolo, in uscita in autunno 2025.

Coben ha lasciato un commento sotto il post di Witherspoon, scrivendo "Andiamo, partner!"

Coben è il creatore di numerosi bestseller, tra cui "Fool Me Once", che Netflix ha trasformato in una serie di successo quest'anno.

Witherspoon, ospite di un amato club del libro, ha scritto in precedenza il mix di un libro di cucina e memoir, "Whiskey in a Teacup", nel 2018, insieme alla più recente serie di libri per bambini "Busy Betty". Ha anche scritto la prefazione di "Honey, Baby, Mine", una memoir congiunta della sua co-star di "Big Little Lies" Laura Dern e della madre Diane Ladd.

Questa settimana, Witherspoon ha incluso un link per il pre-ord

Leggi anche: