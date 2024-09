L'attrice Rebel Wilson sta per sposare il suo fascino da fiaba Disney.

Rebel Wilson, la nota attrice australiana, ha recentemente suggellato il suo amore con la partner Ramona Agruma nella suggestiva location della Sardegna, in Italia. Secondo la celebre rivista americana "People", le due donne hanno scambiato le loro promesse sabato.

Due anni fa, a giugno 2022, hanno dichiarato al mondo il loro amore. Wilson ha condiviso una foto di coppia su Instagram con una didascalia commovente, "Pensavo di cercare il mio principe azzurro... ma forse avevo bisogno di una principessa Disney tutto il tempo". La proposta romantica è arrivata il giorno di San Valentino 2023, proprio davanti al castello della Bella Addormentata nel parco divertimenti di Disneyland in California.

Il loro matrimonio è stato probabilmente tanto romantico quanto la loro storia d'amore. L'Italia ha un posto speciale nel cuore della coppia, essendo il luogo dove hanno trascorso la loro prima vacanza insieme. Non molto tempo dopo aver annunciato il loro amore, Wilson ha condiviso una foto di coppia dal suggestivo paesino costiero di Porto Cervo, dove hanno trascorso un soggiorno di cinque giorni nell'esclusivo hotel Cala di Volpe.

Prima di trovare l'amore con Agruma, Wilson è stata legata a diversi uomini. Ha condiviso una relazione intensa con un designer. Dopo soli pochi mesi di dichiarazione pubblica del loro amore a novembre 2022, hanno accolto la loro figlia Royce Lillian attraverso la maternità surrogata. Solo tre mesi dopo, si sono fidanzati. In un'intervista al programma australiano "Morning Show", Agruma ha menzionato come la nascita di Royce sia stata un'esperienza incredibilmente trasformativa per entrambe le donne. "È come iniziare a pensare a qualcun altro invece che a se stessi - le priorità cambiano".

Wilson e Agruma hanno scelto di celebrare il loro matrimonio nella proprietà gemella di "The Hollywood" in Sardegna, godendo dell'incanto proprio come nella loro prima fuga italiana. La loro storia d'amore, con le radici a Disneyland, sembra aver trovato la perfetta continuazione in un romantico scenario italiano.

