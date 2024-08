- L'attrice presenta un nuovo aspetto

Una volta, spray per capelli alla fragola, per favore! Non era ciò che Kate Beckinsale (51), l'attrice britannica, aveva chiesto nel negozio di gelati, ma piuttosto nel salone di bellezza. Ha sfoggiato il suo nuovo taglio di capelli rosa sui social media.

In una riunione di cani Pomerania a Los Angeles, non solo il cane Myf ha rubato la scena. Kate Beckinsale ha presentato per la prima volta il suo nuovo colore di capelli. Il suo stylist, Dimitris Giannetos, ha condiviso una foto del nuovo look di Beckinsale sui social media, descrivendo il colore come "spray per capelli alla fragola".

Sia che Beckinsale abbia sottoposto i suoi ricci naturali a sbiancamento e tinta o abbia semplicemente indossato una parrucca, rimane un mistero. Entrambi i post di Instagram hanno attirato un mix di complimenti e critiche nei commenti.

Kate Beckinsale si schiera contro il body shaming

La 51enne ha preso una posizione netta in luglio, pubblicando una foto di sé stessa in costume Mua Mua su Instagram con la didascalia "Non ho chiesto la tua opinione". In precedenza aveva parlato contro il body shaming, sentendosi obbligata a spiegare la sua perdita di peso.

Beckinsale ha trascorso sei settimane in ospedale all'inizio di quest'anno a causa del suo dolore per la morte del suo patrigno e per la diagnosi di cancro della madre. "Mi ha causato bruciore nell'esofago, facendomi vomitare sangue", ha spiegato. "Ho mangiato a malapena e poi ho lavorato in un film che affrontava il tema della morte di mio padre. Quindi, non sono realmente interessata ai tuoi pensieri sul mio fondoschiena", ha risposto a un utente che l'ha body-shamed in luglio.

