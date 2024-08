- L'attrice pluripremiata Kate Winslet è a capo del cast di uno show televisivo.

Attrice premio Oscar Kate Winslet (48) si sta preparando a brillare in un'altra serie TV. La star americana, vincitrice di numerosi premi, sarà la protagonista della serie drammatica "The Mark" per la piattaforma di streaming Hulu. Secondo quanto riportato dai siti "Deadline" e "Variety", Winslet è anche coinvolta come produttrice esecutiva. La trama ruota intorno a un chirurgo di successo (Winslet) e il suo partner, un insegnante, la cui relazione viene messa alla prova a causa delle voci che il medico fosse coinvolto in un investimento con fuga, che ha causato la morte di un bambino.

Il famoso sceneggiatore e showrunner americano Ed Solomon, noto per i suoi lavori nei film "Men in Black" e "Charlie's Angels", è legato al progetto.

Winslet ha vinto un Oscar nel 2009 per la sua interpretazione come Migliore Attrice in "The Reader", un film basato su un romanzo dell'acclamato autore tedesco Bernhard Schlink. Ha acquisito popolarità con il blockbuster "Titanic" (1997), dove ha recitato accanto a Leonardo DiCaprio. Winslet ha anche vinto due Emmy per i suoi ruoli nella miniserie TV "Mildred Pierce" e nella serie crime "Mare of Easttown". La sua ultima apparizione è stata nella miniserie HBO "The White House Plumbers". Nel suo nuovo film "The Photographer's Collection", Winslet interpreterà la fotografa di guerra Lee Miller.

