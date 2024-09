L'attrice Olivia Munn e il comico John Mulaney diventano genitori di una figlia appena nata.

La domenica, la coppia ha dichiarato pubblicamente su Instagram di aver portato una figlia nel loro mondo, chiamata Mei June Mulaney, il 14 settembre.

"Il mio cuore è esploso!", ha digitato Munn, menzionando che il nome della loro piccola significa "prugna" in cinese.

Mulaney e Munn hanno sigillato il loro legame a luglio, precedentemente dando il benvenuto al loro figlio, Malcom, nel 2021.

Munn ha rivelato che hanno accolto loro figlia attraverso una madre surrogata.

"Sono stata colpita da una gamma di emozioni profonde per non essere stata in grado di portare personalmente mia figlia.", ha confessato. "Incontrando la nostra madre surrogata, ci siamo connessi come madri. Ha dimostrato una tale compassione e comprensione, sapevo di aver trovato un vero angelo."

Ha continuato: "Le parole non possono esprimere la mia gratitudine per aver garantito la sicurezza del nostro bambino per nove mesi e per aver reso i nostri desideri realtà."

Munn è stata diagnosticata con un tipo di cancro al seno chiamato cancro al seno Luminal B a marzo. Il cancro è stato rilevato in entrambe le sue mammelle e il trattamento di Munn ha incluso una mastectomia doppia.

È stata schietta riguardo alle sue esperienze.

Munn ha condiviso in una chiacchierata su Vogue pubblicata a maggio di aver subito unaisterectomia il mese precedente, che credeva avrebbe migliorato la sua qualità della vita, ma avrebbe anche significato che non poteva più concepire altri figli. Ha menzionato che avrebbero utilizzato la surrogazione per espandere la loro famiglia in futuro.

