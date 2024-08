- l'attrice Nicole Kidman nel dramma sensuale "Esposto e Non Protetto"

L'attrice Nicole Kidman si cimenta in un ruolo che esplora i desideri sessuali repressi nel suo prossimo film "Babygirl". In programma al Festival del Cinema di Venezia, questo dramma erotico include numerose scene di sesso esplicito. "Mi espone e mi rende vulnerabile, sento paura quando viene mostrato al mondo", ha confessato Kidman (57).

Lavorare su scene così intime con il cast è stato sensibile, ha notato Kidman. "Siamo tutti un po' agitati in questo momento". Kidman è affiancata nel film da Harris Dickinson (28) e Antonio Banderas (64), entrambi diretti da Halina Reijn. Kidman interpreta una potente donna d'affari coinvolta in una relazione con il suo giovane stagista, interpretato da Dickinson. Banderas interpreterà il ruolo del marito.

Banderas sottolinea l'unicità del film in un'epoca in cui "la correzione politica" ha portato all'autocensura. "Siamo dominati dai nostri istinti primari. Siamo solo animali. Non c'è aspetto democratico quando si tratta di natura".

Il film affronta il tema del desiderio femminile. La regista olandese Halina Reijn afferma che la motivazione dietro la realizzazione del film deriva dall'osservazione della "divario orgasmico", sostenendo che le donne generalmente hanno meno orgasmi degli uomini. "Fate attenzione, uomini", suggerisce Reijn. "Non tu, Harris", aggiunge scherzosamente.

