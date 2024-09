L'attrice Mandy Moore annuncia l'arrivo del suo terzo figlio

"Eccola qui! La deliziosa e vivace Louise Everett Goldsmith ha fatto il suo ingresso, perfettamente in tempo per la stagione della Vergine, portando gioia e benessere sulla scena," ha condiviso Moore su Instagram il mercoledì, accompagnato da uno scatto in bianco e nero di lei che sorride al suo coniuge e stringe la sua neonata figlia.

La coppia è benedetta da due figli, Gus, un vivace 3enne, e Ozzie, il simpatico 1enne. Moore ha esultato, "Siamo completamente rapiti da lei, proprio come lo siamo, e sembra che il sentimento sia reciproco!"

Moore ha guadagnato la sua prima fama come cantante, interpretando successi come "Candy". In seguito, è salita alla ribalta nel mondo del cinema, apparendo in film come "A Walk To Remember", "The Princess Diaries" e "Tangled".

Dal 2016 al 2022, Moore ha tenuto banco come Rebecca Pearson nella serie televisiva "This Is Us", interpretando la matriarca della famiglia con i suoi tre figli, a cui si riferiva affettuosamente come "The Big Three".

Ha reso omaggio a questo soprannome, esprimendo la sua gratitudine per la sua famiglia di cinque, inclusi "i nostri tre grandi", e apprezzando ogni momento di questo periodo straordinario.

Inoltre, sulla sua Instagram Stories, Moore ha condiviso una foto dei suoi figli in piedi orgogliosi davanti a uno striscione "Benvenuta a casa, Baby Lou".

Un certo numero dei suoi co-protagonisti di "This Is Us" ha inondato la nuova arrivata di commenti d'amore sul suo post.

Chrissy Metz, che ha interpretato la figlia adulta di Moore in "This Is Us", ha scritto, "Awww, Lou! Congratulazioni enormi!!!" seguito da una serie di emoticon a forma di cuore e di festa. In risposta, Susan Kelechi Watson, che interpreta la nuora di Moore nella serie, ha aggiunto, "Rapiti. Amore." insieme a una miriade di emoticon a forma di cuore.

L'arrivo di Lou ha portato un'extra dose di intrattenimento nella loro casa, con i ragazzi ansiosi di interagire con la loro nuova sorella. La nuova sessione di foto della famiglia su Instagram è diventata una fonte di intrattenimento per i fan di Moore, piena di messaggi sentiti e auguri.

Leggi anche: